Debat over rapport parlementaire enquêtecommissie aardgaswinning Groningen

11 april 2023

De Tweede Kamer debatteert op woensdag 12 april en donderdag 13 april over het rapport ‘Groningers boven gas’ van de parlementaire enquêtecommissie aardgaswinning Groningen. Het plenaire debat met de enquêtecommissie wordt live ondertiteld en is te volgen via de livestream en de app Debat Direct.

De commissie bestaat uit de leden: Barbara Kathmann (PvdA), Hülya Kat (D66), Judith Tielen (VVD, ondervoorzitter), Tom van der Lee (GroenLinks, voorzitter), Anne Kuik (CDA), Stieneke van der Graaf (ChristenUnie) en Peter Kwint (SP).

Volg live en lees meer

Het plenaire debat is op woensdag 12 april vanaf 10.15 uur en op donderdag 13 april vanaf 14.00 uur te volgen via de livestream van de Tweede Kamer en de app Debat Direct. Het debat wordt live ondertiteld.

Bekijk het rapport ‘Groningers boven gas’. Het rapport is op verschillende manieren online te lezen: via een interactieve website en in pdf.

Lees hier de schriftelijke vragen van de commissie voor Economische Zaken en Klimaat (EZK) over het rapport en de beantwoording van de enquêtecommissie.

Lees meer over de parlementaire enquêtecommissie aardgaswinning Groningen op de commissiepagina.

Ereschuld

De enquêtecommissie deed onderzoek naar de besluitvorming over de aardgaswinning, aardbevingen, schadeafhandeling en versterking in Groningen. De hoofdconclusie luidt dat de belangen van de Groningers structureel genegeerd zijn bij de aardgaswinning in Groningen. Dit heeft voor hen rampzalige gevolgen. In haar rapport stelt de commissie dat Nederland een ereschuld heeft aan de Groningers en doet ze aanbevelingen hoe deze in te lossen.

Voorbereiding debat

Het rapport werd op 24 februari gepresenteerd in Zeerijp, in het aardbevingsgebied. Kamervoorzitter Vera Bergkamp nam het namens de Tweede Kamer in ontvangst. De Kamervoorzitter heeft het rapport doorgeleid naar de commissie voor Economische Zaken en Klimaat (EZK). De commissie van EZK heeft het debat voorbereid, onder meer door een bezoek aan Groningen in de week voorafgaand aan het debat.

Vak K

De leden van de enquêtecommissie zitten tijdens het plenaire debat in vak K, gewoonlijk de plek voor bewindspersonen of Kamerleden die een initiatiefswetsvoorstel hebben ingediend. De eerste dag van het debat, woensdag 12 april, komen de woordvoerders van de fracties in de Tweede Kamer aan het woord. De dag erna, op donderdag 13 april, wordt het debat vervolgd. Commissievoorzitter Van der Lee begint dan met de beantwoording van de vragen van de Kamerleden. Van der Lee spreekt namens de enquêtecommissie in de plenaire zaal.