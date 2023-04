President Macron bezoekt parlement

11 april 2023

De president van Frankrijk, Emmanuel Macron, bracht op dinsdag 11 april een bezoek aan het Nederlandse parlement. Macron is in Nederland voor een tweedaags staatsbezoek. De Voorzitters van de Eerste en Tweede Kamer, Jan Anthonie Bruijn en Vera Bergkamp, ontvingen de president in de Eerste Kamer.

Kamervoorzitter Bergkamp sprak over het belang van de goede banden tussen beide parlementen.ย Ze ging ook in op het lidmaatschap van beide landen van de NAVO. Frankrijk en Nederland zijn volgens Bergkamp niet alleen verbonden door de NAVO, maar meer nog door de gedeelde waarden van menselijke waardigheid, vrijheid en democratie.

Vertrouwen

Bergkamp sloot af met de nadruk op het vertrouwen tussen Frankrijk en Nederland. โ€œIn tijden van oorlog, een energiecrisis en een klimaatcrisis bewijst de vriendschappelijke band zich keer op keer. Een band die het waard is te blijven verstevigenโ€, aldus de Tweede Kamervoorzitter.

Verkiezingen

In zijn welkomsttoespraak ging Jan Anthonie Bruijn in op de lange vriendschappelijke relatie tussen Frankrijk en Nederland. Hij verwees hierbij ook naar de verkiezingen van de Eerste Kamer volgende maand en de aankomende verkiezingen voor de Franse senaat in september. Het zijn volgens Bruijn spannende tijden voor beide landen.