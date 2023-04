Advocaat aangehouden vanwege deelname criminele organisatie

In opdracht van het Landelijk Parket van het OM heeft de Landelijke Recherche van de Landelijke Eenheid vrijdag een advocaat aangehouden, die wordt verdacht van deelname aan een criminele organisatie, die bezig is met internationale drugshandel en witwassen. Daarnaast wordt de advocaat verdacht van het schenden van geheimen.

Het OM brengt dit persbericht desgevraagd uit naar aanleiding van publicaties over de aanhouding van de advocaat in de media.

De advocaat wordt verdacht van misbruik van haar positie door berichten van de criminele organisatie van en aan haar gedetineerde cliënt door te geven. De verdenkingen tegen de advocaat zijn in de zomer van 2022 ontstaan toen een update beschikbaar kwam met ontsleutelde berichten van SkyECC.

Onder leiding van de rechter-commissaris zijn vrijdag het kantoor in Rotterdam en de woning van de advocaat doorzocht. Daarbij was ook de deken van de orde van advocaten in Rotterdam aanwezig. De advocaat zit in alle beperkingen.