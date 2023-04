Kòntròl konhunto relashoná ku Dia di Rincon 2023

Riba djabièrnè 28 di aprel a tene un kòntròl preliminar riba stèntnan di kuminda, bar i esenario (stage) relashoná ku Dia di Rincon riba 30 di aprel. Bou di guia di Direktorado Supervishon i Mantenshon di Lei di Entidat Públiko Boneiru a tene e kòntròl den kolaborashon ku Kuerpo di Bombero Hulanda Karibense (BKCN) i Kuerpo Polisial Hulanda Karibense(KPCN).

Durante e kòntròl a kontrolá si ta kumpli ku reglanan stipulá relashoná ku pèrmit di e aktividat. Esaki tin komo meta pa sòru ku tur kos ta tuma lugá di manera seif i salú.

Durante e kòntròl a konstatá algun iregularidat i lo duna esaki di konosé na e komishon organisadó ku ta esun responsabel pa e aktividat, ku na su turno mester sòru huntu ku ‘stenthouder’ nan pa tur kos ta na òrdu promé ku djadumingu 30 di aprel, kaminda lo hasi un kòntròl di nobo.

Mas aleu pa outomobilistanan, a sòru pa instalá bòrchinan di desviashon na entrada di Rincon i diferente otro sitio na momentu ku sera kayanan prinsipal ku barikada. Ta hasi un apelashon na shofùrnan pa no para tras di barikada i tampoko kita esakinan, pa asina sigurá ku kaminda ta aksesibel pa servisionan di emergensia.

Bo a mira algu sospechoso? Yama 717 8000 òf e liña di tep anónimo 9310.

Gezamenlijke controle in verband met ‘Dia di Rincon’ 2023

Op vrijdag 28 april vond een eerste controle plaats van de eet-, bar- en podiumstands voor ‘Dia di Rincon’ aanstaande 30 april. De controle is onder leiding van de afdeling Toezicht en Handhaving van het Openbaar Lichaam Bonaire (OLB) en in samenwerking met het Brandweerkorps Caribisch Nederland (BKCN) en het Korps Politie Caribisch Nederland (KPCN) verricht.

Tijdens deze controle werd door de diverse instanties getoetst of de regels van de vergunning voor het evenement op de correcte wijze worden nageleefd. Het doel van deze controle is de veiligheid en gezondheid van iedereen tijdens het evenement te waarborgen.

Tijdens de controle werden enkele onregelmatigheden vastgesteld en deze zijn meegedeeld aan de organisatiecommissie die verantwoordelijk is voor het evenement en die samen met de standhouders ervoor moet zorgen dat alles in orde is vóór zondag 30 april, waar opnieuw een controle zal plaatsvinden.

Bovendien zijn er voor de bestuurders borden met afwijkingen geplaatst bij de ingang van Rincon en verschillende locaties voor wanneer straten met barricades zijn afgesloten. Bestuurders worden opgeroepen niet achter deze barricades te parkeren of deze te verwijderen, dit om ervoor te zorgen dat de straten toegankelijk blijven voor noodhulpdiensten.

Heeft u iets verdachts gezien? Bel 911 of 717 8000 of de anonieme tip lijn 9310.