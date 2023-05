E-CURACAO BUSINESS SEMINAR: E EVENTO KU ABO NO POR PÈRDÈ DJASABRA AWÓ!

Ta falta masha tiki pa e tan antisipá seminario di negoshi esta e di tres ‘E-Curacao Business Seminar’. Esaki lo tuma lugá diasabra awo 6 di mei den e ballroom grandi di Curacao Marriott Resort. E seminario lo tin varios presentadó internashonal ku lo papia tokante merkadeo digital, ‘social media’, inteligensia artifisial, transformashon digital, e-commerce, i tambe kon pa motiva bo mes pa hiba bo mes dilanti y kosecha éksito.

Nos a komprondé ku hopi kompania ya kaba a kumpra nan entrada mirando ku e kontenido di e seminario lo yuda tur negoshi y empleadonan, sea grandi, chikitu i tambe organisashonnan kosechá mas éksito. E éksito aki ta riba diferente area di negoshi pero ku konsentrashon riba e parti digital. Den e mundu di por ehèmpel di ‘social media’, tin hopi tendensia nobo,i esaki nan tambe lo bai elaborá riba dje. Ademas, pa personanan ku ta deseá di habri un negoshi den futuro, lo kompartí diferente ‘toolsnan’ hopi efektivo pa nan negoshi.

Un di e presentadónan prinsipal ta Jacob Brown. Brown ta di Detroit USA y ta hopi famoso debi ku e tabata tin un karera impresionante como hungadó profeshonal di e deporte di Futbòl Amerikano (NFL). Jacob su tema ta uno hopi balioso no solamente pa kompanianan pero tambe pa tur persona ku ta biba na Korsou. E ta un ‘motivational speaker’ I lo splika di e filosofia di ‘Fail Forward’. Esaki ta basa su mes riba e hecho kon bo tin ku us abo fout komo gasolin pa sigi bay dilanti den bida.

For di Las Vegas, Ryo Zsun tambe ta un presentado invita. E ta labora na e tienda di sapatu online mas grandi di mundo Zappos ku ta un supsidiario di Amazon. Ryo lo kompartí e miho práktikanan den ‘customer service’ extraordinario. Zappos ta un modelo mundial di kon un kompania tin ku trata ku su clientenan.

For di New York, Timo Raab tambe lo forma parti di e djasabra aki. Timo ta e ‘Global Head of e-Commerce’ di L’oreal y Kerastase y lo papia riba e último den ‘retail’ y tambe kon e la redobla e benta di e kompania via e-commerce.

Tambe lo tin un presentashon di The Lab, kaminda nan lo kompartí sifranan aktual di kon e area di ‘social media’ ta na Kòrsou. Lo mustra di diferente plataforma manera Facebook, Instagram i mas. Lo bini tambe ku ehèmpelnan di kampañanan eksitoso pa asina por eduká e partisipantenan riba kiko ta e mihó práktikanan den ‘social media’. Tambe Sr. Thomas Roggendorf di Cpost lo elaborá kon a transformá un organisashon tradishonal den e era digital ku hopi aplikashonnan i solushonnan digital ku nan a krea.

Importante pa menshoná ta ku banko RBC lo ta presente tambe ku un booth pa duna informashon pa nan klientenan i tambe pa esnan ku ta interesá pa habri un kompania den futuro.

Por kumpra bo entrada via e wèpsait di e seminario ku ta http://www.e-curacao.net, i tambe na Van den Tweel Zeelandia i na Mensing’s Caminada. Pa kompania ku kièr kumpra karchi, por hasi esaki via e sales desk di e-Curacao via email ecuracaobusiness@gmail.com.

E evento lo kuminsá 8 or ku registrashon i network i pa 9 or e prome presentado ta subi e stage. E lo dura te 1.30 pm. Marriott lo tin sandwiches, johnny cake y otro kuminda riba menu. Nos ta rekomendá parker outo den e area di WTC.

E evento tin komo sponsors: RBC, Fast Delivery Services, Guardian Group Fatum, Skenicash, Coldwell Bankers Ibis Management Associates, Key Caribe, KKN Curacao, Massive Productions i ta produsí pa The Lab Digital Marketing Agency i Infinity Media.