30 kilo harddrugs in beslag genomen in ’s-Hertogenbosch, twee aanhoudingen

Harddrugs

Uit eerder binnengekomen informatie is er een onderzoek ingesteld. Dat leidde tot de twee doorzoekingen in woningen aan de Vierde Haren in ’s-Hertogenbosch. Bij die doorzoekingen is in totaal 30 kilo harddrugs aangetroffen.

De twee bewoners van de woningen, een man van 48 jaar en man van 27 jaar uit ’s-Hertogenbosch, zitten vast en worden verhoord. Het onderzoek loopt nog.