Debat en technische briefing over coronavirus

9 mei 2023

De commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) debatteert op woensdag 10 mei van 13.30 uur tot 18.00 uur over de ontwikkelingen rond het coronavirus. Voorafgaand krijgen Kamerleden op dinsdag 9 mei van 17.00 uur tot 19.00 uur een technische briefing over dit onderwerp. De presentatie van de briefing vindt u bij aanvang in dit bericht. Het debat en de briefing zijn live te volgen via deze website en de app Debat Direct.

Debat: ontwikkelingen rondom het coronavirus

Voor het debat komt minister Ernst Kuipers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) naar de Kamer. De Kamerleden spreken over de laatste ontwikkelingen rondom het coronavirus en de pandemische paraatheid.

Live volgen

Het commissiedebat is vanaf 13.30 uur te volgen in de Groen van Prinstererzaal en via de livestream op deze website en de app Debat Direct.

Technische briefing: update coronavirus

Voorafgaand aan het debat krijgen de leden van de commissie voor VWS in de Thorbeckezaal een technische briefing op 9 mei. Deze briefing wordt verzorgd door:

Jaap van Dissel, directeur van het Centrum voor Infectieziektebestrijding van het RIVM

Jolande Sap, voorzitter van het Maatschappelijk Impact Team (MIT)

Alfons Olde Loohuis, adviseur C-Support en lid van ZonMw-commissie voor het deelprogramma aanhoudende klachten en herstelzorg

Rolf Groenwold, hoogleraar Klinische Epidemiologie LUMC en lid van ZonMw

