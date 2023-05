Overval met dreiging geweld Achter de Kamp

Een winkelmedewerker zag rond 16.40 uur een jongeman het pand binnenstappen die dreigde met een op een vuurwapen gelijkend voorwerp. De overvaller ging er vervolgens door met een nog onbekende buit. Hij liep te voet in de richting van rotonde de Stier.

Op het moment van de overval waren meerdere mensen in het pand. Niemand raakte gewond.

De verdachte is een jongeman van ongeveer 18 jaar. Hij droeg donkere kleding: een zwarte hoodie, een zwart joggingpak en een zonnebril/motorbril.

De politie doet onderzoek naar het incident. Heeft u iets gezien of gehoord, of mogelijk (deurbel of auto) camerabeelden waarop de verdachte is te zien, dan komen we graag met u in contact. Vul het tipformulier in, bel 0900 8844 of Meld Misdaad Anoniem.