Deklarashon di minister Jetten i diputado Thielman

Aktualmente nos ta poniendo bon pasonan padilanti ku proyektonan konkreto den ehekushon.

E urgensia di atendementu ku klima na nos isla ta evidente. Pa nos ta kompletamente klarito ku mester tuma akshon rápidamente pa protehá habitantenan di Boneiru i nos naturalesa úniko kontra e konsekuensianan di kambio di klima. Aktualmente nos ta poniendo bon pasonan padilanti ku proyektonan konkreto den ehekushon pa mas energia renobabel i pagabel i nos ta bai traha ku Mesa di Klima Boneiru pa hasi nos isla sostenibel i resistente kontra e konsekuensianan di kambio di klima. Den esaki Hulanda i Boneiru ta traha huntu ku e ambishon pa hasi Boneiru un ehèmpel di atendementu dinámiko ku klima na e islanan. Den e tempu binidero nos ta bai traha ku urgensia riba esaki, ku un aserkamentu konhunto i amplio den konkordansia ku e konseho di kwartiermaker Nijpels.

We zetten momenteel goede stappen vooruit met concrete projecten in uitvoering.

De urgentie van de klimaataanpak op het eiland is duidelijk. Het is voor ons glashelder dat er snel meer actie moet worden ondernomen om de inwoners van Bonaire en de unieke natuur te beschermen tegen de gevolgen van klimaatverandering. We zetten momenteel goede stappen vooruit met concrete projecten in uitvoering voor meer hernieuwbare en betaalbare energie en gaan met de Klimaattafel Bonaire aan de slag om het eiland duurzaam en weerbaar te maken tegen de gevolgen van klimaatverandering. Nederland en Bonaire trekken daarbij samen op met de ambitie om van Bonaire een voorbeeld te maken voor een voortvarende klimaataanpak op eilanden. Dit pakken we de komende tijd met urgentie op, met een gezamenlijke en brede aanpak in lijn met het advies van kwartiermaker Nijpels.