MINISTERIO KONSERNÍ DESAROYO EKONÓMIKO CURAÇAO EXPORT WEEK 2023 A RANKA SALI

Willemstad- “ Merkado global ta mas kompetitivo ku nunka i nos mester sigui adaptá i inová si nos ke ta un pais ku ke logra den término largu”, esaki tabata palabranan di Minister di Desaroyo Ekonómiko, Sr. Ruisandro Cijntje, durante e apertura ofisial di Curaçao Export Week 2023 djaluna 15 di mei den ouditorio di Banko Sentral. Curaçao Export Week netamente ta sòru pa krea un plataforma kaminda Gobièrnu por kompartí informashon tokante maneho i plannan riba tereno di eksportashon pero tambe kaminda kompanianan lokal ku ta òf ke eksportá por mustra nan produkto i servisionan, siña tantu for di otro komo for di ekspertonan internashonal i sera kombenionan i relashonnan komersial duradero ku otro.

Curaçao Export Week 2023 ta kontinuá durante henter e siman akí ku un programa kargá ku diferente charla, pènel i workshop ku lo profundisá riba diferente aspekto di nos tema prinsipal di e aña akí kual ta “Inovashon i internalisashon pa medio di eksportashon” (Innovation and Internationalization through export). Partisipashon na e diferente seshonnan ta posibel ainda i ta grátis, pues no tin motibu pa keda sin optené tur e informashon ku lo keda kompartí durante henter e siman akí. Por partisipá virtualmente (via bo kòmpiuter, tablet òf telefòn) dor di registrá via https://bit.ly/curacaoexportweek. Registrando via e link akí bo por haña un bista di e programa te ku djabièrnè 19 di mei próksimo i registrá pa e seshon(nan) di interes.

Lo bai tin entre otro un seshon kon pa haña akseso na finansa internashonal, determiná bo potensial pa eksportashon, hasi negoshi ku islanan BES, kon pa sòru pa e talento lokal i tokante e futuro di eksportashon i invershon. Tambe, Minister Cijntje lo firma un Memorando di Entendimanetu (MOU) durante e siman akí na nòmber di Gobièrnu di Kòrsou ku Sr. Fabian Cousteau kende ta enkabesá mega proyekto bou di e nòmber Proteus. Proteus lo ta un laboratorio bou di laman ku lo fungi komo sentro di investigashon i siensia pa mundu i lo keda establesé den área di Fuik aki na Kòrsou. Inisio di e proyekto akí entre otro ta konkretisá desaroyonan den nos sektor di ‘Blue Bio Economy’ kual ta un di e shete sektornan di prioridat den Kòrsou su Strategia Nashonal di Eksportashon. Manera ya ta konosí, e Strategia Nashonal di Eksportashon akí ta den fase di implementashon i durante e siman lo duna un bista amplio tambe di e diferente avansenan den e implementashon akí.

Ministerio di Desaroyo Ekonómiko (MEO) tin e afan pa diversifiká Kòrsou su ekonomia mas tantu posibel, reforsá pilánan ekonómiko nobo i atraé invershonnan di impakto pa Kòrsou. Ku e apoyo kontinuo di entre otro CINEX, Curaçao Export Week 2023 ta presentá un biaha mas un oportunidat di oro pa konhuntamente Gobièrnu i sektor privá yuda ‘boost’ Kòrsou su potensial komo un nashon kompetitivo, inovativo i dinámiko.