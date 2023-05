AGENTE DI KPC DILANTI HUES

Awe, djárason 17 di mei 2023, un agente polisial di Kuerpo Polisial Kòrsou (KPC) a presentá dilanti hues. E agente a tira dia 14 di aprel 2022 riba un sospechoso pa purba deten’é despues di un (intento di) kiebro den un negoshi. E sospechoso a keda heridá na su rudia i mester a oper’é. Landsrecherche Kòrsou a hasi un investigashon di e insidente aki riba órden di Ministerio Públiko (OM). OM ta di opinion ku for di investigashon a sali na kla ku e agente no mester a tira segun regla stipulá pa esaki den e instrukshon ofisial. OM a persiguí e agente pa maltrato severo i a demanda un kastigu di trabou kompletamente kondishonal di 24 ora ku un periodo di prueba di 1 aña. Dia 6 di yüni, hues lo dikta sentensia.

Ministerio Públiko ta para pa un Korsou seif i hustu. Polis ta hunga un rol grandi pa mantené órden públiko i seguridat di e isla i su habitantenan. Ministerio Públiko ta evaluá aktuashon di ámtenarnan di polis semper ku hopi koutela, sigur kaminda ta trata uso di monopolio di violensia

AGENT KPC VOOR DE RECHTER

Vandaag, 17 mei 2023, stond een agent van het Korps Politie Curaçao (KPC) voor de rechter. Hij heeft op 14 april 2022 op een verdachte geschoten om hem aan te kunnen houden na een (poging tot) inbraak bij een bedrijf. De verdachte is hierbij door zijn knieschijf geschoten en moest geopereerd worden. In opdracht van het Openbaar Ministerie (OM) heeft de landsrecherche Curaçao onderzoek gedaan naar dit schietincident. Het OM is van mening dat uit het onderzoek volgt dat de agent in deze situatie niet had mogen schieten volgens de hiervoor vastgestelde regels in de ambtsinstructie. Het OM heeft de agent vervolgd voor zware mishandeling en eiste een geheel voorwaardelijke taakstraf van 24 uur met een proeftijd van 1 jaar. Op 6 juni 2023 zal de rechter uitspraak doen.

Het OM zet zich in voor een veilig en rechtvaardig Curaçao. De politie speelt een zeer belangrijke rol in het handhaven van de openbare orde en veiligheid van het eiland en de bevolking. Het OM beoordeelt het optreden van politieambtenaren daarom altijd zorgvuldig, zeker daar waar gebruik wordt gemaakt van het geweldsmonopolie.