Notisia di polis di djaluna 15 di mei te ku djárason 17 di mei 2023

Detenshon

Den oranan di mardugá riba djárason 17 di mei a detené un hòmber di inisial G.G.B. di 32 aña en konekshon ku violashon di Lei di Opio BES, pa no duna oido na òrdu di polis, pa manehá sin reibeweis i seguro bálido. A señalá e sospechoso riba Kaya Korona na momento ku el a kore pasa un outo di polis ku un lus so i riba velosidat haltu. E patruya a bai su tras i a duna òrdu pa para usando e lusnan óptiko i señal di zonido. Na esaki e no a duna oido i a sigui kore. Na un kas situá den Kaya Mohicano el a para i a detené. Komo ku por a nota un holó stèrki di mariwana a listra e outo. Aki a bin topa ku un supstansia bèrdè paresido na mariwana i a konfiská esakinan. Durante kòntròl mas aleu e sospechoso no por a mustra un reibeweis ni seguro bálido. Pa esaki el a haña un prosèsferbal.

Ladronisia di skuter

Riba djamars 16 di mei a drenta keho di ladronisia di un skuter kolo pretu di marka Senzo Sports, numerá MF-4385. E skuter tabata stashoná, na lòk ku un lòk di kadena, dilanti di un kompleho di apartamento situá na Kaya Nikiboko Nort. Entre djamars 9 di mei djárason 10 di mei deskonosínan a bai ku e skuter.

Riba djaluna 15 di mei tambe a drenta keho di ladronisia di un skuter kolo shinishi skur di marka Kymco, modèl Agility, numerá MF-3059. E skuter tabata stashoná dilanti un kas situá na Kaya Sabana. Entre djadumingu 14 di mei i djaluna 15 di mei, deskonosínan a bai ku e skuter.

Ta investigando ámbos kaso.

Aksidente entre outo i skuter

Alrededor di 5 or di atardi riba djamars 16 di mei un aksidente entre un outo i un skuter a tuma lugá riba e krusada di Kaya Amsterdam i kaminda Djabou. Pa motibu ainda deskonosí e skuter i e outo a dal frontal den otro. Ambulans a transportá shofùr di e skuter pa hospital pa tratamentu médiko.

Kòntròl konhunto na establesimentunan di horeka

Riba djaweps 4 di mei a kontrolá un establesimentu di horeka situá den Kaya Grandi i un di dos kòntròl a tumá lugá riba djárason 10 di mei na un establesimentu di horeka situá na Kaya Hermandad. A tene e kòntròl den kolaborashon ku e direktorado Supervishon i Mantenshon di Lei di Entidat Públiko Boneiru, Kuerpo di Bombero Hulanda Karibense (BKCN) i Kuerpo Polisial Hulanda Karibense(KPCN).

Durante e kòntròl, e diferente instansianan a kontrolá si ta kumpli manera stipulá ku medidanan di seguridat. BKCN a kontrolá entre otro e aparato di paga kandela, lus ku ta duna señal na momentu di emergensia i e salida di emergensia. A midi tambe e espasio pa kontrolá kuantu hende máksimo por ta den e establesimentu. Aparte di esei a puntra e propetarionan pa hasi adaptashon na algun medida di seguridat. E tipo di kòntròlnan aki lo sigui tuma lugá den e próksimo simannan na diferente establesimentu di horeka pa garantisá seguridat di tur hende.

Bo a mira algu sospechoso? Yama 717 8000 òf e liña di tep anónimo 9310.

Politieberichten van maandag 15 mei tot en met woensdag 17 mei 2023

Aanhouding

In de nachtelijke uren op woensdag 17 mei werd een 32-jarige man met initialen G.G.B. op de Kaya Mohicano aangehouden in verband met het overtreden van de Opiumwet BES, voor het geen gehoor geven aan vorderingen van de politie en voor het rijden zonder geldig rijbewijs en geldige verzekering. De verdachte werd op de Kaya Korona gesignaleerd toe hij, met één voorlicht, op hoge snelheid de politie auto voorbij reed. De patrouille ging hem achterna en vorderde hem door middel van optische verlichting en geluidsignalen te stoppen. Hier gaf hij geen gehoor aan en reed verder. Bij een woning aan de Kaya Mohicano kwam hij tot stilstand en werd hij aangehouden. Doordat er een sterke cannabis geur waargenomen kon worden werd de auto doorzocht. Hierbij een groene substantie lijkend op marihuana in beslag genomen. Bij nader controle kon de verdachte geen geldig rijbewijs en geen geldige verzekeringsdocumenten tonen. Hiervoor kreeg hij een proces-verbaal.

Diefstal scooter

Op dinsdag 16 mei werd aangifte gedaan van diefstal van een zwarte scooter, van het merk Senzo Sports, met kenteken MF-4385. De scooter stond, op slot met een kettingslot, voor een appartementencomplex aan de Kaya Nikiboko Noord geparkeerd. Tussen dinsdag 9 mei en woensdag 10 mei werd de scooter door onbekenden meegenomen.

Op maandag 15 mei werd ook aangifte gedaan van diefstal van een donkergrijze scooter van het merk Kymco, model Agility, met kenteken Mf-3059. De scooter stond voor een woning aan de Kaya Sabana geparkeerd. Tussen zondag 14 en maandag 15 mei, hebben onbekenden de scooter meegenomen.

Beide zaken worden onderzocht.

Aanrijding tussen auto en scooter

Omstreeks 17:00 uur op dinsdag 16 mei vond een aanrijding tussen een auto en een scooter plaats op de kruising van de Kaya Amsterdam en de Kaminda Djabou. Om nog onbekende oorzaak botsten de scooter en de auto frontaal tegen elkaar. De bestuurder van de scooter werd met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht voor medische behandeling.

Gezamenlijke controle bij horecagelegenheden

Op donderdag 4 mei vond een controle plaats bij een horecagelegenheid gelegen aan de Kaya Grandi en een tweede controle vond plaats op woensdag 10 mei bij een andere locatie op de Kaya Hermandad. De controle is in samenwerking met de afdeling Toezicht en Handhaving van het Openbaar Lichaam Bonaire (OLB), het Brandweerkorps Caribisch Nederland (BKCN) en het Korps Politie Caribisch Nederland (KPCN) verricht.

Tijdens deze controle werd door de diverse instanties getoetst of de veiligheidsmaatregelen op de correcte wijze worden nageleefd. BKCN heeft onder andere de brandblussers, noodverlichting en nooduitgangen gecontroleerd en werden de ruimtes gemeten om te controleren hoeveel personen er maximaal binnen mogen. Bovendien werd de eigenaars gevraagd een aantal veiligheidsmaatregelen toe te passen. Deze controles zullen de komende weken bij verschillende horecagelegenheden worden voortgezet om de veiligheid van iedereen te waarborgen.

Heeft u iets verdachts gezien? Bel 911 of 717 8000 of de anonieme tip lijn 9310.