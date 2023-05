“Een ziek groot probleem”, doodslag op vriendin in hotel

De 33-jarige verdachte uit Leiden had op Nieuwjaarsdag 2022 met zijn vriendin ingecheckt in het hotel in Wassenaar. Op de parkeerplaats hadden getuigen al gezien dat ze ruzie hadden, dat daarbij ook een drankfles op de grond kapot viel. Ongebruikelijk was dat niet: volgens hun naasten hadden Brissa en verdachten een haat-liefde verhouding met veel passie, maar waarin ook veel ruzie werd gemaakt.

In de loop van de avond brengt hotelpersoneel nog een drankje naar de kamer, dat is de laatste keer dat Brissa levend werd gezien. Kort na middernacht is op camerabeelden te zien dat verdachte het hotel verlaat, in de loop van de nacht nog een paar keer terugkomt, en dan kort na 6 uur definitief vertrekt. “Ik heb een ziek groot probleem”, appt hij nog naar iemand.

Niet storen

Op de hotelkamer hangt dan een kaartje “niet storen”. Roomservice slaat de kamer dus over. Telefonisch boekt verdachte nog een extra nacht in de kamer. En wanneer hotelpersoneel dan op 3 januari wel de kamer binnenkomt, ligt het slachtoffer tussen het bed en de muur onder een stapel dekens en kussens. Alles wijst erop dat verdachte heeft geprobeerd haar lichaam te verstoppen en tijd te rekken voor zichzelf. Hij werd die dag aangehouden op Schiphol. “Ik weet al waarvoor jullie mij aanhouden”, was zijn reactie tegen het arrestatieteam.

Uit sectie is gebleken dat Brissa is gewurgd, en dat daarnaast veel geweld is gebruikt. Ze zat onder de blauwe plekken, kneuzingen en had een gebroken rib. Verdachte verklaart uiteindelijk dat hij haar in een wurggreep heeft genomen tijdens een ruzie en dat ze toen bewusteloos raakte. Maar volgens het OM is er genoeg bewijs dat hij ook wist dat ze was overleden.

Zoeken op telefoon

Om te beginnen zijn er de inspanningen van verdachte om het lichaam zo lang mogelijk verborgen te houden. Maar daarnaast zijn er ook zoektermen op zijn telefoon, en die van zijn zus bij wie hij op bezoek is geweest. Ze zoeken die dagen op hun telefoon naar dingen als “moord wassenaar”, “hotelmoord”, “moord gisteren”, “zelfmoord hotel” en “opsporing verzocht vandaag”. Kennelijk wilden ze weten of er al iets bekend was.

In het bloed van Brissa werd cocaïne aangetroffen, een hoeveelheid die de dood ten gevolg kan hebben. “Het kán, niet meer en niet minder,” zei de officier van justitie daarover. Volgens haar was de verwurging onmisbaar voor het intreden van de dood. “En dat ze daarna weer is wakker geworden en zelf een overdosis heeft genomen, past niet bij hoe haar lichaam is aangetroffen.”

Niet los kunnen komen

De officier van justitie noemde het onbeschrijfelijk wat Brissa is aangedaan. “Het lukte haar maar niet om los te komen van verdachte en aan een nieuw leven te beginnen. Die kans is haar nu definitief ontnomen.” Verdachte heeft maar weinig oprechte spijt getoond, en legt de verantwoordelijkheid grotendeels buiten zichzelf. Door Brissa was hij aan de drugs geraakt, en zij werd dan altijd gek en agressief.

Volgens de deskundigen is verdachte verminderd toerekeningsvatbaar. Ze adviseren tbs met dwangverpleging, dat heeft de officier van justitie ook geëist. Daarnaast wil de oplegging van gevangenisstraf voor de duur van 10 jaar. Over twee weken doet de rechtbank uitspraak.