Corendon vliegt vanaf november vijf keer per week met een Airbus A350-900 van Amsterdam naar Curaçao

Badhoevedorp, 22 mei 2023 – Corendon vliegt vanaf november 2023 vijf keer per week non-stop tussen Amsterdam en Curaçao met een hypermoderne Airbus A350-900. Corendon heeft hiervoor een wet-lease overeenkomst afgesloten met de Spaanse luchtvaartmaatschappij World2Fly. In de periode van half juni tot half september wordt er zelfs zes keer per week gevlogen. De Airbus A350-900 biedt plaats aan 432 passagiers, zodat er per jaar ongeveer 220.000 passagiers met Corendon van en naar Curaçao kunnen vliegen. Twee derde van de capaciteit zal verkocht worden als onderdeel van een pakketreis en een derde als losse tickets. De eerste vlucht vindt plaats op vrijdag 3 november 2023. De vluchten zijn vanaf morgen boekbaar vanaf 299 euro voor een enkele reis en 598 euro voor een retourticket (Naƒ 589 / Naƒ 1.178). De tickets worden online verkocht via corendon.com, veel van de bekende ticket-websites en op Curaçao, vooralsnog via twee kantoren; op de luchthaven Hato en bij het Livingstone Jan Thiel Resort. Pakketreizen worden verkocht via corendon.nl. De jarenlange succesvolle samenwerking tussen Corendon en KLM op deze route komt hiermee tot een einde.

Corendon & Curaçao

Corendon en Curaçao zijn inmiddels onlosmakelijk met elkaar verbonden. Jaarlijks boeken ongeveer 45.000 Nederlanders hun vakantie naar Curaçao bij Corendon. De helft daarvan verblijft in de eigen resorts van Corendon, de overige helft bij partnerhotels. Corendon heeft in de afgelopen vijf jaar bijna €150 miljoen geïnvesteerd in eigen hotels op het eiland: het vijfsterren Corendon Mangrove Beach Resort (399 kamers) en het viersterren Livingstone Jan Thiel Resort (204 kamers en villa’s). In december dit jaar opent The Rif at Mangrove Beach (385 kamers), net als het Mangrove Beach Resort een vijfsterren all inclusive, met nog wat meer luxe.

Met in totaal bijna duizend eigen hotelkamers is het essentieel voor Corendon om zich te verzekeren van voldoende vluchtcapaciteit. Daarnaast is het voor de inwoners van Curaçao van groot belang dat er voldoende vluchten zijn op de route Curaçao-Amsterdam, omdat dat zorgt voor concurrerende prijzen. Met de nieuwe vluchten van Corendon stijgt de capaciteit op deze route met bijna 30%.

Corendon is straks op Curaçao een van de grootste werkgevers. Naast de 800 banen in de hotels en bij het Contact Center, worden ook tientallen Cabin Attendants op Curaçao geworven. Het is de bedoeling om aan boord naast Nederlands en Engels ook Papiamento als voertaal te gebruiken.

Airbus 350-900

Corendon voert de vluchten van en naar Curaçao uit met een hypermoderne Airbus 350-900 van World2Fly. De A350-900 behoort tot de modernste, stilste en zuinigste lange-afstandsvliegtuigen ter wereld. Door met dit toestel ook nog non-stop te vliegen, zal de gemiddelde CO 2 uitstoot per passagier zelfs verreweg het laagste zijn van alle vluchten tussen Nederland en Curaçao. Van de 432 economy-stoelen zijn 27 stoelen XL, die beduidend meer beenruimte hebben. De stoelen zijn iets breder dan die in vergelijkbare toestellen en staan in 3-3-3 opstelling. De afstand tussen de stoelen is gelijk, maar omdat de ergonomische stoelleuning dunner is op kniehoogte van de passagier op de stoel erachter, voelt de beenruimte comfortabeler. Iedere stoel heeft een groot ingebouwd videoscherm en tegen een kleine vergoeding kunnen passagiers gebruik maken van internet. Het vakantiegevoel begint al aan boord met de ‘Mondi Sky Caribbean Cuisine’ catering, afgeleid van de succesvolle restaurantformule van Corendon in haar Amsterdamse hotels.

World2Fly

De Spaanse airline World2Fly is opgericht in 2020 en heeft haar hoofdkantoor in Palma de Mallorca. World2Fly is onderdeel van de toonaangevende Iberostar Group die zo’n 120 resorthotels exploiteert, met name in Spanje en het Caribisch gebied. Daarnaast heeft de groep een eigen touroperator en onder naam World2Meet DMC’s (destination management companies) op vele toeristische bestemmingen. Corendon werkt al vele jaren samen met World2Meet voor haar vakanties naar Spanje en is sinds enige jaren ook de grootste touroperator-partner van de Iberostar hotels voor Nederland en België.

Quote Atilay Uslu, oprichter en eigenaar van Corendon

“We zijn ontzettend trots dat we nu officieel onze eigen vluchten naar Curaçao kunnen aankondigen. We hebben het eiland in ons hart gesloten, we hebben ons op Curaçao gevestigd en we zetten ons in om de onderlinge relatie verder uit te bouwen met een focus op de lange termijn. Dat deden we al met ons vakantie-aanbod en onze eigen hotels, maar vanaf november ook met eigen vluchten. Corendon is bekend geworden door altijd veel vakantie voor een scherpe prijs te bieden en dat kunnen we nu nog beter waarmaken. Ik kijk uit naar onze eerste vlucht op 3 november.”

Quote Steven van der Heijden, CEO Corendon

“We nemen met pijn in het hart afscheid van de KLM met wie we tien jaar lang een prachtige strategische samenwerking hadden. Maar met de enorme investeringen die we op Curaçao gedaan hebben in nieuwe resorts, moeten we zeker zijn van voldoende vluchtcapaciteit tegen een concurrerende prijs. We hebben in World2Fly een hele goede partner gevonden. Zowel de Iberostar Group als Corendon zijn succesvolle familiebedrijven. We spreken dezelfde taal en ik heb het in mijn lange loopbaan nog zelden meegemaakt dat er zo snel overeenstemming was over zo’n omvangrijke samenwerking. Ik heb er alle vertrouwen in dat we er een groot succes van gaan maken.”