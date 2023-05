Minister Javier Silvania: De regering bespaart reiskosten met de introductie van een betaalpas per ministerie.

Met het oog op kostenreductie, heeft het ministerie van Financiën een onderzoek gedaan naar de reiskosten van de regering. Uit het onderzoek is gebleken dat de huidige inkoopprocedures via lokale reisbureaus door middel van bestelbonnen inefficiënt is en bovendien in veel gevallen 35% duurder dan rechtstreekse en online reisboekingen.