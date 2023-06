Minster Javier Silvania

Openingstoespraak van de Minister van Gezondheid, Milieu en Natuur, de heer mr. drs. Javier Silvania, ter gelegenheid van het vijfde bestuurlijk vierlandenoverleg m.b.t. samenwerking op het gebied van volksgezondheid.

Maandag 05 juni 2023

08:30 uur

Renaissance Wind Creek Curaçao Resort

Geachte deelnemer aan het vijfde bestuurlijk vierlandenoverleg met betrekking tot samenwerking op het gebied van de volksgezondheid, in het bijzonder u die speciaal voor deze gelegenheid naar Curaçao bent afgereisd, goede morgen, good morning, bon dia i bon siman!

Namens de Regering van Curaçao is het mij een eer en een genoegen om, in mijn hoedanigheid van minister van Gezondheid, Milieu en Natuur, u allen van harte welkom te heten in ons “Dushi pais Kòrsou”.

Op 24 juni 2022, in Oranjestad, Aruba, heeft mijn voorganger, mw. drs. Dorothy Pietersz-Janga, samen met haar collega-bestuurders van het vierlandenoverleg, een document ondertekend met daarin conclusies aangaande verschillende onderwerpen op het gebied van de volksgezondheid. Hieraan voorafgaand hebben de vier landen binnen het Koninkrijk, te weten Aruba, St. Maarten, Nederland en Curaçao, intensieve besprekingen gevoerd over de volgende onderwerpen: Implementatie van de Internationale Gezondheidsregeling; Pandemische Paraatheid; Voorbereiding op en samenwerking bij crises en rampen in de regio; Wetgeving Geestelijke Gezondheidszorg; Preventie/ Lifestyle/ Health in all Policies/; Kwaliteitskader/ Kwaliteitsinstituut/ Accreditatie; Capaciteit zorgpersoneel en Ministerplaatsen; en tot slot samenwerking tussen de deelnemende ziekenhuizen in de vorm van de Dutch Caribbean Hospital Alliance (DCHA).

De conclusies en gemaakte afspraken betreffen onder meer: investeren in een surveillancesysteem voor overdraagbare – en niet overdraagbare aandoeningen (de zogenaamde NCD’s); samenwerken ten behoeve van de inkoop van geneesmiddelen en medisch materiaal in voorbereiding op een pandemie of een ramp in de regio; uitwisselen van kennis van interventies ter bevordering van gezondheid; het tot stand komen van een structuur/ een systeem en opstarten van een traject waardoor studenten uit het Caribisch deel, een medisch specialisme in heel het Koninkrijk kunnen afronden.

In de context van de samenwerking tussen de deelnemende ziekenhuizen van de Dutch Caribbean Hospital Alliance (DCHA) is het streven om te komen tot meer intensieve samenwerking op uiteenlopende gebieden, met als doel het bevorderen van de doelmatigheid; kwaliteit en duurzaamheid van de zorg in de regio. Reeds bestaande gebieden van samenwerking worden voortgezet en uitgebreid, met inbegrip van gezamenlijke inkoop, opleidingen, voorbereiding op rampen en een doelmatige organisatie van de ziekenhuiszorg op de (ei)landen.

Om uitvoering te geven aan de conclusies van het voorgaande vierlandenoverleg, zijn acht (😎 werkgroepen ingesteld die invulling en uitwerking moeten geven aan de verschillende onderwerpen zoals overeengekomen tussen de vier landen en die eerder zijn genoemd.

Gedurende deze week zullen de betreffende werkgroepen een presentatie geven wat hun taken waren en hoe ver ze zijn gekomen met het uitvoering geven daaraan; de uitdagingen waarmee ze te maken hebben; en zullen ze komen met voorstellen over hoe zij de doelstellingen zien voor het komend jaar, in de vorm van conclusies, die de bestuurders van de vier landen aanstaande vrijdag 09 juni 2023 gezamenlijk zullen ondertekenen. Met het ondertekenen van de conclusies van het vierlandenoverleg 2023 erkennen de bestuurders de inspanningen die in het afgelopen jaar zijn verricht en geven fiat aan de respectievelijke werkgroepen om de uitvoering van hun taken en werkzaamheden, in de aangegeven richting, voort te zetten.

Als gastheer van het vijfde bestuurlijk vierlandenoverleg met betrekking tot samenwerking op het gebied van de volksgezondheid, is het mij een eer en een genoegen om in de loop van de week mijn collega’s, zijnde Minister Danguillaume Oduber van Aruba; Minister Omar Ottley van Sint Maarten en Staatssecretaris Maarten Van Ooijen van Nederland, in vertegenwoordiging van de BES eilanden, hartelijk te verwelkomen in Curaçao.

U als vertegenwoordigers van de ministeries van volksgezondheid van Aruba, Sint Maarten, Nederland en Curaçao, en vertegenwoordigers uit het zorgveld, komen deze week als deskundigen bijeen in Curaçao, alwaar u zich zal buigen over verschillende thema’s van belang.

We zullen voor het eerst in het vierlandenoverleg volksgezondheid stilstaan bij het nieuw te introduceren onderwerp Slavernijverleden. Dit met de bedoeling om af te tasten of er collectieve interesse is van de vier landen om dieper op dit onderwerp in te gaan en op de mogelijke consequenties van het slavernijverleden op de fysieke en mentale gezondheid en welzijn van de bevolkingen van Bonaire, Statia en Saba (BES-eilanden), maar ook van Curaçao, Aruba en Sint Maarten (CAS landen).

Rest mij nog om u allen het allerbeste en alle mogelijke succes toe te wensen voor de komende dagen. Ik hoop ten zeerste dat de beraadslagingen op technisch niveau productief zullen zijn en zullen leiden tot de gewenste resultaten. Ik dank u bij voorbaat voor uw niet aflatende toewijding en inzet daartoe.

De uitkomsten van uw beraadslagingen, en de informatie en voorstellen die hieruit voortvloeien, en die de acht werkgroepen later deze week zullen presenteren en voorleggen aan ons als bestuurders voor besluitvorming, zie ik vol verwachting tegemoet.

Graag wijs ik u erop dat de voorbereidingsteams, bestaande uit het Petit Comité met vertegenwoordiging van de vier landen en dat verantwoordelijk is voor het inhoudelijk gedeelte van dit fysiek bestuurlijk overleg, en de lokale werkgroep logistiek belast met de algehele organisatie, een mooi programma in elkaar hebben gezet. In het programma is rekening gehouden met verschillende momenten van sociaal samenzijn, zodat wij elkaar beter leren kennen. Dit uit oogpunt van dat als wij elkaar beter kennen, er onderling meer begrip zal zijn voor elkaars standpunten, wij derhalve elkaar (beter) kunnen blijven ondersteunen en de professionele banden aanhalen en verstevigen. Uiteindelijk komt dat ten goede aan, en is in het belang van, de samenwerking in het vierlandenoverleg en de bevolkingen van de respectievelijke landen.

Dit gezegd hebbende verklaar ik het vijfde bestuurlijk vierlandenoverleg, met betrekking tot samenwerking op het gebied van volksgezondheid, voor geopend.

Masha danki!

Mr. drs. Javier Silvania