Minister Javier Silvania: Gobièrnu ta progresá den introdukshon di remedinan genériko

Javier Silvania

Komunikado di prensa – 5 di yüni 2023

Gobièrnu ta progresá den introdukshon di remedinan genériko

Riba 2 di mei último, Konseho di Minister a bai di akuerdo ku e petishon pa modifiká e LBHAM (LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE MAATREGELEN) pa remedinan empaketá. E modifikashon aki ta pèrmití registrashon di mas remedi na Kòrsou.

Den e rapòrt di e Taskforce di Regulashon di Merkado i Finansiamentu di Sektor di Kuido (TMFZ) di 2019, ta aspirá pa spar un montante total di NAf 70 mion, for di remedinan (NAf 34 mion), spesialistanan médiko (NAf 17 mion) i biahenan di servisio médiko (NAf 19 mion). Mester realisá e ekonomisashonnan aki pa sera e buraku di e gastunan operativo di e hòspital nobo CMC, ku ta mas haltu kompará ku esnan di e hòspital bieu Sehos.

Ya a pasa kuater aña, i di e ekonomisashonnan ku tabata planiá, solamente NAf 20 mion a wòrdu realisá pa diferente motibu. Partikularmente e ahuste riba e área di remedinan práktikamente no a wòrdu realisá. Eliminashon di e bareranan pa realisá e ekonomisashonnan planiá pa loke ta remedi a bira ainda mas difísil mirando e gastunan operativo mas haltu di CMC i e retraso den e redukshon di e gastunan di biahenan di servisio médiko i e ahuste riba spesialistanan médiko.

Gobièrnu ta di opinion ku e modifikashon di artíkulo 13 di e LBHAM di remedinan empaketá por kontribuí signifikativamente na logra e ekonomisashon planiá di NAf 34 mion riba remedinan.

Aki ta trata di un modifikashon den e kondishonnan di zona di klima di remedinan. E maneho ku ta indiká ku e kondishonnan di zona di klima mester ta eksaktamente igual na esun di Kòrsou pa por garantisá e kalidat di remedinan, tabata un punto di hopi diskushon i mester di un solushon.

E LBHAM di remedinan empaketá ta regulá entre otro e eksigensianan pa registrashon di remedinan. Den e kuadro ei mester salvaguardá e kalidat di e remedinan. Pa esaki, e remedinan mester por resistí kondishonnan tropikal den kuadro di durabilidat i efektivitat. Den práktika ta mustra ku hopi remedi ta garantisá den sierto kondishonnan klimátiko sup-tropikal ku no ta diferensiá òf no ta diferensiá mashá di e kondishonnan klimátiko lokal. Kaminda esakinan ta diferensiá, generalmente esakinan por wòrdu redusí den e temperatura durante di e almasenamentu, transportashon, maneho i uso di e remedinan aki. Si garantisá e intervalnan korekto di temperatura, e remedinan aki ta mes sigur i efektivo ku manera nan a wòrdu di tèst i registrá serka outoridatnan di registrashon internashonal na Europa, Merka i Canada.

Asina den práktika e remedinan aki ta demostrá ku nan por wòrdu usá perfektamente lokalmente, si nan wòrdu wardá, manehá i transportá bou di e kondishonnan korekto di konservashon, esta dor di tene nan fresku.

Pa medio di e modifikashon simpel aki òf suplemento di artíkulo 13 (e), un kantidat grandi di remedi, inkluyendo un kantidat grandi di remedi genériko, ku ta wòrdu uzá ampliamente na Oropa, Merka i Kanada, ta bini na remarke pa por wòrdu registrá formalmente na Kòrsou.

Previo na e ratifikashon di e kambio di e LBHAM, Konseho di Minister a aseptá un maneho di toleransia pa pèrmití registrashon di remedinan for di zona di klima diferente for di Kòrsou, bou di kondishon estrikto ku e adaptashonnan nesesario di transporte, almasenamentu, maneho di inventario i uso ta garantisá i instruí pa garantisá e kalidat di e remedinan, segun instrukshonnan di Inspekshon di Salubridat Públiko na importadornan, botikanan i institutonan di kuido.

Ku e desishonnan aki, gobièrnu ke realisá e ekonomisashonnan planiá riba remedi i kontribuí mas na e reforma i mehorashon di kuido di salubridat den su totalidatna benefisio di nos pashèntnan vulnerabel, teniendo kuenta ku e limitashonnan finansiero di pais Kòrsou.