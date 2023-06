KOMUNIKADO DI PRENSA 263/2023.

8 yüni 2023.

Apelashon pa atendé ku famia ku mester di yudansa.

Kuerpo Polisial ta hasi un apelashon na komunidat, pa prinsipalmente famia di personanan

di edat òf ku ta desabilitá i ku ta biba nan so, pa duna atenshon speshal na e personanan

aki.

Ta di lamentá ku ya pa e aña aki so, nos tin tres kaso separá, kaminda ku habitantenan di

edat òf desabilitá ku ta dependé di otronan pa move, ta fayesé den nan kas durante di

kandela.

E situashon aki ta unu di gran preokupashon i doló pa kuerpo i tambe pa otro instansianan

ku mester brinda yudansa, ya ku den mayoria kaso mester kuminsá kombatí e kandela,

promé ku por drenta un bibienda pa kuminsá reskatá hende i nan animalnan.

Den e situashonnan asina, kada sekònde ta importante pa por logra saka un hende na bida

for di e situashon di peliger ku e ta aden.

P’esei polis ke hasi un yamada na tur famia ku tin hende grandi of personanan desabilitá ku

sea ta biba nan so òf ku pa sierto parti di dia mester keda nan so na kas, pa tuma e

medidanan nesesario.

Sea laga un persona keda serka nan pa tira bista i yuda den kasonan di emergensia òf hiba

nan temporalmente na un sítio, unda tin otro persona ku por tin atenshon pa nan.

Nos ta spera ku kada persona yamá lo sa di asumí su responsabilidat, teniendo den mente e

dicho di nos grandinan ku ta bisa: “kandela no ta kome i sobra”