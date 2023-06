15 treiner a prepará den aserkamentu nobo di maltrato kontra mucha i violensha relashonal

Willemstad – Riba 22,24,25 i 26 di mei a tuma lugá un entrenamentu intensivo pa prepará profeshonalnan pa bira treiner supervisor di e Kódigo di Protekshon. Esaki ta parti di e aserkamentu nobo di maltrato kontra mucha i violensha relashonal. Direktor di “Landelijke Vereniging Aanpak Kindermishandeling en Relationeel Geweld (LVAK)” di Hulanda, señora Tea Hol a duna e entrenamentu. Esaki a sosode den kuadro di e implimentashon di Kódigo di Protekshon, bou di supervishon di Ministerio di Desaroyo Soshal, Labor i Bienestar huntu ku ekspertonan di UNICEF Nederland. E partisipantenan ta personanan ku ta laborá den vèlt i ta representá organisashonan manera ministerionan di DSLB, Hustitia, Enseñansa, GMN, onderwijsondersteuning, jeugd(zorg)organisaties, kinder- en naschoolse opvang, ziekenhuis, GGZ i polis.

E entrenamentu ta un paso importante pa bai dilanti den e trayekto di implementashon di e Kódigo di Protekshon. E Kódigo ta representá un struktura di trabou nobo pa tur profeshonalnan ku ta traha ku mucha i tambe ku adulto den e sektor di bienestar, enseñansa, salubridat i seguridat pa nan papia mesun idioma i traha huntu usando e mesun kódigo. E Kódigo di protekshon ta un manera konstruktivo pa por señalá maltrato serka mucha i kombatí violensha relashonal den un fase prematuro i pa trata di para of redusí esaki na tempu i na un manera adekuá.

Na Kòrsou lo aserká mas tantu organisashon posibel den e sektornan ya menshoná pa asina nombra supervisornan di e Kódigo di Protekshon. Ta trata di profeshonalnan ku lo haña un ‘background’ den atende i guia kasonan relashoná ku maltrato di mucha i violensha relashonal. Lo entrená nan den uso di e Kódigo pa por duna sosten na otro koleganan den aplikashon di e Kódigo di Protekshon.

E 15 treinernan ku a prepará i ku a pasa e entrenamento ku eksito pa bira treiner supervisor di Kódigo ta bai uni den un ‘pool’ di entrenadó lokal formá aki na Kòrsou mes. Kuminsando den e luna di ougùstùs awor e ‘pool’ di supervisor lo kuminsa entrená i prepará mas partisipante pa por bira supervisor di e Kódigo di Protekshon den un futuro serkano. E intenshon ta pa logra prepará un kantidat di mas o menos di 100 supervisor di e Kódigo di Protekshon pa Kòrsou.

Pa mas informashon por manda un koreo elektroniko na: info@kodigodiprotekshon.com.

Aanpak kindermishandeling en relationeel geweld: 15 trainers opgeleid

Willemstad – Als onderdeel van de aanpak kindermishandeling en relationeel geweld is op 22,24,25 en 26 mei een intensieve training georganiseerd om lokale professionals op te leiden tot trainer ‘Supervisor di Kódigo di Protekshon’. De training is gegeven door mevrouw Tea Hol, directeur van de Landelijke Vereniging Aanpak Kindermishandeling en Relationeel Geweld (LVAK) in Nederland. Dit vond plaats als onderdeel van de implementatie van de Kódigo di Protekshon onder toezicht van het ministerie van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn en in samenwerking met experts van UNICEF Nederland. De deelnemers zijn allemaal werkzaam in het Curaçaose veld en vertegenwoordigen organisaties als Ministerie van SOAW, Ministerie van Justitie, Ministerie van OWCS, Ministerie van GMN, onderwijsondersteuning, jeugd(zorg)organisaties, kinder- en naschoolse opvang, ziekenhuis, GGZ en politie.

De training is een belangrijke stap voorwaarts in het implementatietraject van de Kódigo di Protekshon. De Kódigo di Protekshon is de beschermingscode die structuur biedt aan alle professionals op Curaçao die werken met kinderen en volwassenen op de gebieden welzijn, onderwijs, gezondheid en veiligheid, om zo vroeg mogelijk (vermoedens van) kindermishandeling en relationeel geweld te herkennen en hier adequaat op te reageren. Op Curaçao zullen bij zoveel mogelijk organisaties binnen deze sectoren Supervisoren di Kódigo aangesteld worden, professionals met achtergrondkennis over kindermishandeling en relationeel geweld die getraind zijn in het gebruik van de Kódigo di Protekshon en hun collega’s ondersteunen bij de toepassing van de Kódigo.

De 15 opgeleide trainers die met succes de training Trainer Supervisoren di Kodigo hebben afgerond vormen een trainerspool en zullen vanaf augustus toekomstige Supervisoren gaan trainen en voorbereiden op hun rol. Het is de bedoeling dat op Curaçao ongeveer 100 Supervisoren di Kódigo opgeleid gaan worden. Voor meer informatie: info@kodigodiprotekshon.com.