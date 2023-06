Vijf jaar cel geëist tegen verdachte die autobranden op bestelling regelde en handelde in cocaïne

Het Openbaar Ministerie heeft vandaag vijf jaar onvoorwaardelijke celstraf geëist tegen een 26-jarige man uit Nieuwegein. Hij wordt ervan verdacht geregeld te hebben dat twee auto’s in brand werden gestoken, actief te zijn geweest in de cocaïnehandel en crimineel geld te hebben witgewassen.

Informatie uit gekraakte EncroChat-server

De verdachte kwam in beeld na de kraak van de EncroChat-server. Het kraken van deze server leverde politie en Openbaar Ministerie een schat aan communicatie op tussen criminelen die zich tot dan toe onbespied waanden. Gebleken is dat het de 26-jarige man uit Nieuwegein was die met een versleutelde pgp-telefoon veelvuldig communiceerde over het aankopen van blokken cocaïne en het vervolgens verhandelen van kleinere gebruikershoeveelheden. Ook is gebleken dat hij beschikte over tienduizenden euro’s zonder dat daar een legale herkomst tegenover stond. Hij is daarom ook vervolgd voor witwassen van crimineel verkregen geld.

Schokkend beeld De communicatie met de pgp-telefoon geeft een schokkend beeld van de rol die verdachte speelde in het criminele milieu. Hij bleek een aanspreekpunt te zijn voor mensen die een rekening met een ander te vereffenen hadden. Het ging in de berichten over plannen voor het regelen van uitvoerders voor een knokpartij, voor het stichten van branden en het plegen van aanslagen. Het Openbaar Ministerie acht bewezen dat hij daadwerkelijk verantwoordelijk is geweest voor het medeplegen van twee autobranden in Utrecht en Eindhoven. Zijn rol bestond eruit de opdracht te hebben aangenomen, uitvoerders te hebben geregeld en hen van de benodigde cruciale informatie te hebben voorzien. Bij de autobrand in Eindhoven werd ook benzine door de huisbrievenbus van het slachtoffer gegoten, zo is te zien op camerabeelden. De schrik die de explosie na het ontsteken van de auto veroorzaakte, zorgde er echter voor dat de uitvoerders de woning uiteindelijk spaarden. Ook is tijdens het onderzoek gebleken dat de verdachte met een vervalst mbo-diploma meerdere functies in de zorg heeft verkregen. Hij is daarom ook vervolgd voor valsheid in geschrifte.

Cruciale rol

De verdachte heeft een cruciale rol gespeeld in een wereld waarin de inzet van zwaar geweld om anderen een lesje te leren niet geschuwd wordt. Vrijwel dagelijks is in het nieuws hoe dit soort vergeldingsacties buurten en wijken ontwrichten. Veel schade, grote risico’s en niet zelden onschuldige slachtoffers zijn het gevolg. Dit is meegewogen bij het bepalen van de strafeis. Een lange onvoorwaardelijke celstraf van vijf jaar is in de visie van het Openbaar Ministerie op zijn plaats. “Dit soort crime as a service moet streng worden bestraft om potentiële daders en de maatschappij te laten zien dat dit niet wordt geaccepteerd”, aldus de officier van justitie.

De rechtbank doet over twee weken uitspraak.