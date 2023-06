MINISTERIO KONSERNÍ SALUBRIDAT PÚBLIKO, MEDIO AMBIENTE I NATURALESA ENTRANTE PROMÉ DI YÜLI 2023 NO TA POSIBEL PA GENERÁ KOMPROBANTE DIGITAL DI BAKUNA DI COVID-19

WILLEMSTAD – Mayoria pais na mundu no ta pidi un komprobante di bakuna komo eksigensia di entrada mas. Hulanda i Reino den e kaso akí a skohe pa traspasá e plataforma di generá QR-code pa World Health Organization (WHO). Esaki ta pone ku entrante di 1 di yüli 2023 lo no ta posibel mas pa generá un komprobante digital di bakunashon di COVID-19. E tiki paisnan ku si ta eksigí komprobante ainda, ta aseptá e buki di bakuna imprentá.

Durante pandemia di COVID-19 den 2020, diferente pais a haña nan mes obligá na sera nan frontera buskando un solushon pa limitá transmishon di COVID-19. Segun paisnan tabata bakuná habitantenan, a krea e posibilidat tambe pa habri frontera i pa biaha ku un ‘Digital Covid Certificate’ (DCC) ku ta sirbi komo komprobante di bakuna kontra COVID-19.

E plataforma digital tabata fasilitá kòntròl sin kontakto i protekshon di informashon personal di e persona. E plataforma ta generá un QR-code ku ta un kódigo digital. E sistema digital a hasi posibel ku na tur parti di mundu por a ‘scan’ e kódigo i verifiká si un persona ta kumpli ku e rekisitonan di bakunashon pa por drenta e pais.

Den kaso di Kòrsou, mirando e urgensia ku tabatin i kostonan mará na e sistema, a hasi uso di e plataforma ku Hulanda a brinda na e paisnan den Reino. Komo tal a bin ta usa e plataforma akí te ku 30 di yüni awor. Entrante 1 di yüli 2023, Hulanda i Reino lo no hasi uso mas di e plataforma. Mayoria paisnan na mundu a eliminá e obligashon di un komprobante di COVID-19 despues ku WHO a baha e vírùs for di lista di menasa mundial.

Gobièrnu di Kòrsou ta rekomendá tur hende ku ta biahando, pa semper buska informashon i chèk kua ta e rekisito i eksigensianan nesesario pa biaha pa kualke destinashon. Si tin kualke eksigensia, kòrda regla bo dokumentonan i buki di bakuna (si ta nesesario) na tempu.