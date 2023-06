GERELATEERDE MINISTERIES ALGEMENE ZAKEN EN MINISTER PRESIDENT GOUVERNEUR KRIJGT PRESENTATIE OVER BEVRIJDINGSFESTIVAL GEPLAND VOOR 2024

WILLEMSTAD – Op 26 juni heeft mevr. Anja van Bergen, vergezeld door mevr. Lysayé de Windt en dhr. Junior Tecla een bezoek gebracht aan de Gouverneur van Curaçao, H.E. Lucille George-Wout. Deze delegatie is voornemens om op 5 mei 2024 een bevrijdingsfestival te organiseren op Curaçao. In verband hiermee werkt de delegatie aan het verkrijgen van bestuurlijke steun op Curacao om door het Comité 4 en 5 mei te worden toegelaten als het 15e Bevrijdingsfestival in het Koninkrijk.

Op de foto: Dhr. Tecla, mevr. Van Bergen, de Gouverneur van Curacao H.E. Lucille George-Wout en mevr. de Windt

