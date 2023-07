Consequenties van het niet eerlijk invullen aangiften inkomstenbelasting

Drie mannelijke verdachten van omstreeks 36 jaar uit Nederland, waarvan twee inmiddels woonachtig in Zwitserland, worden door het Openbaar Ministerie (OM) beschuldigd van mogelijke belastingfraude in Nederland door bankrekeningen en aandelenbelangen in Hong Kong onvermeld te laten in hun aangiften inkomstenbelasting. Bij twee verdachten gaat het om de periode 2013-2017. Bij de andere verdachte om de periode 2015-2017.

Dating- en sekswebsites vanuit Hong Kong

Het geld dat verdachten hebben verdiend met dating- en sekswebsites hebben verdachten voor een deel laten neerslaan in Hong Kong. Van twee Hongkongse vennootschappen hadden ze alle aandelen en zaten ze als enigen in het bestuur. Het strafrechtelijke onderzoek waarin dit naar voren is gekomen startte in november 2019 op grond van restinformatie.

Parasiteren op de Nederlandse samenleving

“Twee van de drie verdachten hebben in Nederland opleidingen genoten en gebruikgemaakt van alle mogelijkheden om een succesvolle onderneming op te zetten. Maar ze hebben niet een eerlijke financiële bijdrage willen leveren aan de gemeenschap. In plaats daarvan hebben ze meerdere keren de beslissing genomen om belasting te ontduiken en daarmee te parasiteren op de samenleving.”, aldus de officier van justitie.

Hoeveel is schatkist misgelopen

Onzeker is hoeveel belastinggeld Nederland precies is misgelopen. De discussie daarover loopt nog tussen een deel van de verdachten en de Belastingdienst. Omdat echter buiten kijf staat dat de betreffende belastingaangiften onvolledig zijn, eiste het OM taakstraffen oplopend tot 240 uur.

Rechtbank verwacht op 31 juli uitspraak te doen.

