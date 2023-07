Rijkswaterstaat i Boneiru ta hasi ehersisio di ‘oil spill’

Kombatimentu di petroleo den laman rònt di e islanan BES ta responsabilidat di Rijkswaterstaat Zee i Delta. For di 1 di mei na Boneiru i for di 1 di yüni na Sint Eustatius i Saba, KTB a kuminsá ku ehekushon di e kontratonan ‘stand by’ pa Servisio di Reakshon riba Insidentenan Marítimo na Hulanda Karibense. E kontrato ta enserá disponibilidat di un barku di reakshon, ehekushon di ehersisio i mantenshon di e ekipo pa kombatimentu di petroleo ku ta stashoná na Sint Eustatius, Saba i Boneiru. E kontrato ta konsistí di dos parsela, unu na Islariba i unu na Boneiru. Un ‘IMO 2 certified training’ ta parti di e programa, ku Oil Spill Response Limited for di Fort Lauderdale ta duna na empleadonan di KTB i personal di haf di Boneiru. Kontenido di e treinen ta pa akumulá konosementu básiko, tantu teórikamente komo práktikamente riba tereno di kombatimentu di petroleo den e sentido mas amplio di palabra.

Rijkswaterstaat en Bonaire trainen en oefenen oil spills

Op 28 juni en 29 juni zijn er in de ochtend operationele trainingen gehouden in de haven van Kralendijk. Deze operationele trainingen georganiseerd door Rijkswaterstaat in samenwerking met Stinapa, openbaar lichaam Bonaire (OLB) en Sleepbootbedrijf Kompania Di Tou Bonaire (KTB) zijn gericht op het klaarstaan en weten hoe te handelen bij een eventuele Oil Spill. Er is getraind met de materialen voor oliebestrijding in de Haven van Kralendijk. Dit zodat alle partijen paraat staan, mocht er daadwerkelijk een incident zijn.

Oliebestrijding in de wateren rond de BES-eilanden is de verantwoordelijkheid van Rijkswaterstaat Zee en Delta. Sinds 1 mei (Bonaire) en 1 juni (Sint Eustatius en Saba) is KTB gestart met de uitvoering van de stand-by contracten voor Responseservice Maritieme Incidents in Caribisch Nederland. Het contract houdt in; de beschikbaarheid van een response schip, het uitvoeren van oefeningen en het onderhouden van het oliebestrijdingsmaterieel gestationeerd op Sint Eustatius, Saba en Bonaire. Het contract bestaat uit twee percelen, een bovenwinds en een benedenwinds. Onderdeel van het programma is een IMO 2 certified training, welke wordt gegeven door Oil Spill Response Limited uit Fort Lauderdale aan de medewerkers van de aannemer KTB en het havenpersoneel van Bonaire. De inhoud van de training is het bijbrengen van basiskennis, zowel theoretisch als praktisch, op het gebied van oliebestrijding in de breedste zin van het woord.