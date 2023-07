Update Klima di edifisio KPCN / Update klimaat KPCN gebouw Bonaire

Update Klima di edifisio KPCN

Na aña 2022, Kuerpo Polisial Hulanda Karibense (KPCN) a pidi ‘Rijksvastgoedbedrijf’ (RVB) komo hürdó un investigashon di klima den e edifisio di KPCN pa motibu di diferente keho tokante e ambiente di trabou. For di e investigashon a resultá ku tin diferente área di atenshon ku beskein a akumulá, i ku ta influensiá e kalidat di aire den e edifisio. Ounke esaki su nivel tabata di tal manera ku e no ta peligroso pa trahadónan, e tabata rekerí atenshon inmediatamente. Komo konsekuensia di e resultadonan, RVB a bini ku un proposishon pa medidanan agudo i un plan pa ehekutá e rekomendashonnan di e rapòrt di investigashon di manera struktural. E plan struktural di akshon tabata repartí riba término kòrtiku i término largu. E akshonnan agudo mesora a keda implementá i un kalkulashon di e situashon a demostrá ku esaki a yuda mehorá e situashon drástikamente. Di otro banda, e akshonnan riba término largu tabatin algun retraso pa motibu di materialnan ku tabatin mester pa implementá e trabou.

En espera di e implementashon di e akshonnan riba término largu, KPCN i RVB ku regularidat tabata laga hasi mantenshon den e edifisio i tabata mantené e trahadónan na altura di e situashon. Na luna di mei di 2023, KPCN a haña bishita di inspekshon di labor ku karta di atvertensia en konekshon ku e situashon den e edifisio i a indiká ku e akshonnan riba término kòrtiku mester ta implementá promé ku yüni 2023 i ku mester a bini ku plan klaro pa fin di yüli pa e akshonnan riba término largu. Resientemente RVB a duna un splikashon di e situashon i a palabrá ku lo bin un investigashon nobo. Tambe a palabrá ku lo tuma otro medidanan pa atendé ku posibel situashonnan indeseabel, pero e retraso a persistí.

En konekshon ku esaki e Tim di Maneho di Kuerpo (KMT) a disidí pa muda algun ofisina pa un otro lokalidat den e edifisio. E ofisinanan ku pa e motibu aki no tabata den uzo mas, tabata ubiká na e sitio ku tabata konsiderá áreanan di prioridat den e investigashon anterior.

Djabièrnè, 14 di yüli, trahadónan di KPCN huntu ku representantenan di sindikato NAPB a disidí pa traha pafó di e edifisio debí na preokupashon i seguridat di nan salú. Durante di dia, e Despues di reunion ekstenso entre Maneho di Kuerpo, RVB, NAPB i ekspertonan ophetivo i eksterno por a informá i trankilisá tur partido enbolbí, ku e edifisio no ta peligroso pa e trahadónan. Despues di esaki trahadónan di KPCN a kuminsá traha den edifisio bèk.

Apesar di esaki, trahadónan no ta obligá pa traha den e edifisio i kontinuamente lo keda na altura di tur stap ku tuma pa mehorá e situashon. Riba djabièrnè ekspertonan a midi atrobe den e edifisio i asina ku e resultadonan ta konosí lo kompartí esakinan ku e trahadónan i nan representantenan.

KPCN, RVB i NAPB ta haña ku salú di e trahadónan ta di sumo importansia i lo keda traha huntu na un sitio di trabou saludabel i seif pa un i tur.

Bo a mira algu sospechoso? Yama 717 8000 òf e liña di tep anónimo 9310.

Update klimaat KPCN gebouw Bonaire

In 2022 heeft het Korps Politie Caribisch Nederland (KPCN) aan het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) als verhuurder een onderzoek aangevraagd naar het klimaat in het KPCN gebouw naar aanleiding van diverse klachten over de werkomgeving van werknemers. Uit het onderzoek bleek dat er verschillende gebieden waren met een aandachtwaardige hoeveelheid geconcentreerde schimmel die de luchtkwaliteit van het gebouw beïnvloedde. Hoewel dit niet van een dusdanig niveau was dat het gevaarlijk was voor de werknemers, vereiste het wel onmiddellijke aandacht. Als gevolg van deze resultaten kwam het RVB met voorstellen voor acute maatregelen en een plan om de aanbevelingen uit het onderzoeksrapport structureel uit te voeren. Het structurele plan was opgedeeld in korte termijn en lange termijn acties. De acute acties werden direct uitgevoerd en een nameting van de situatie liet zien dat de situatie sterk verbeterd was. De structurele langere termijn acties en de lange termijnacties ondervonden daarentegen enige vertraging door de invoer van materialen die nodig waren om het onderhoud uit te voeren.

In afwachting van de uitvoering van deze acties, voerden het KPCN en RVB regelmatig onderhoud uit in het gebouw en werden de werknemers op de hoogte gehouden van de situatie. In mei 2023 kreeg het KPCN bezoek van de arbeidsinspectie na nieuwe meldingen over de situatie in het gebouw. De arbeidsinspectie kwam met een waarschuwingsbrief en gaf aan dat de structurele korte termijn acties vòòr juni 2023 moesten zijn afgerond en dat er daarnaast eind juli er een duidelijk plan voor de langere termijn zou moeten liggen. Recent werd er door het RVB een presentatie over de oplossingen gepresenteerd en is er afgesproken dat er een nieuw onderzoek zal komen. Er werd ook afgesproken dat er andere maatregelen genomen zullen worden om mogelijke ongewenste situaties aan te pakken maar de vertraging leek aan te houden.

Naar aanleiding hiervan heeft het KMT besloten in afwachting van deze structurele korte termijn acties enkele kantoren te verplaatsen naar elders in het gebouw. De kantoren die daardoor niet meer werden gebruikt, waren gelegen op plekken die in het oorspronkelijke onderzoek als prioriteitsgebieden waren aangemerkt.

Op vrijdag, 14 juli, besloten werknemers van het KPCN, samen met vertegenwoordigers van de NAPB, uit bezorgdheid over hun gezondheid en veiligheid, om buiten het gebouw te werken. Na intensieve overleg tussen het Korps Management Team, het RVB, de NAPB en objectieve en externe deskundigen om inzicht in de situatie te krijgen, konden alle betrokken partijen gerustgesteld worden dat het gebouw niet onveilig was voor de medewerkers.

Werknemers gingen hierna weer in het gebouw aan het werk. Desondanks zijn werknemers niet verplicht om in het gebouw te werken en zullen voortdurend op de hoogte worden gehouden van alle stappen die worden genomen om de situatie te verbeteren. Op vrijdag is er een nieuwe meting gedaan door experts en zodra de uitslagen daarvan bekend zijn, worden deze met de medewerkers en hun vertegenwoordigers gedeeld.

Het KPCN, RVB en NAPB vinden de gezondheid van de werknemers van het allergrootste belang en zullen samen blijven werken aan een gezonde en veilige werkplek voor iedereen.

Heeft u iets verdachts gezien? Bel 911 of 717 8000 of de anonieme tip lijn 9310.

