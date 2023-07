Beyond Kultura zoekt lees vrijwilligers voor leesprogramma Curaçao

WILLEMSTAD – Stichting Beyond Kultura Events (BKEF) start met haar leesprogramma op scholen van september-december van het nieuwe schooljaar 2023-2024. Bij de start van het schooljaar zullen de boeken van Rumannan Purunchi van auteur Loekie Morales worden uitgedeeld aan de scholen voor Funderend Onderwijs (FO) en de eerste twee klassen van de middelbare scholen voor uitgebreide leesdoeleinden.

Het genoemde voorleesprogramma geldt uitsluitend voor de FO scholen en vindt plaats tussen september en december 2023. Het dient ook om de verhalen over de broers en zussen Moraal te begrijpen, die de basis vormen voor de muzikale jeugdtheater productie ‘RUMANNAN PURUNCHI’ die tussen september en december 2023 op Curaçao zal worden uitgevoerd door Teatro KadaKen, geschreven en geregisseerd door theatermaker Milushka Birge. Scholen ontvangen ook samen met de boeken het lesmateriaal van deze voorstelling.

Alle scholen op Curaçao hebben inmiddels informatie gekregen en de mogelijkheid om deze voorstelling te boeken. Voor meer informatie en ook om de voorstelling te boeken kunnen scholen de website van Teatro KadaKen bezoeken:

https://teatrokadaken.org/voorstellingen/rumannan-purunchi/#informatie|0

Voor het leesprogramma t.b.v. FO scholen zoekt Beyond Kultura op Curaçao naar enthousiaste Papiamentu-lezers die 10 keer naar een aantal geselecteerde scholen gaan om de verhalen voor kinderen interaktief voor te lezen. Voordat de voorleessessies op de scholen beginnen, krijgen de voorlezers een presentatie van BKEF over het reilen en zeilen van het voorlezen en het begeleiden van kinderen in het laatste deel, waarbij ze een mooi object moeten maken of hun favoriete verhalen, die de meeste indruk op hen hebben gemaakt, gieten in een gedicht of een toneelstukje.

Met dit leesprogramma gaan de leerlingen dieper in op de levens van de Moraal-kinderen in Rumannan Purunchi, die aan de rand van Willemstad wonen. De verhalen zijn gebaseerd op het echte leven. Het boek bevat 40 korte verhaalhoofdstukken over hun leven vanuit sociaal, economisch en historisch oogpunt, met thema’s uit een Caribische familiesaga. Het instorten van de Julianabrug in Willemstad, de opstand van 30 mei 1969, de verwerking van de dood van hun moeder, zijn heftige thema’s. Maar tussendoor komen er ook grappige en gezellige thema’s voorbij. Deze brede thema’s zijn belangrijk om de concentratie en luistervaardigheid en het empatisch vermogen bij de jeugd te stimuleren. Dat is de overtuiging van Loekie Morales, auteur van dit boek

Afgelopen maand is het leesprogramma en de voordracht van de Engelse versie van dit boek, ‘The Freckle Bunch/Tropical Shelter’ succesvol afgesloten op de Sr. Regina school op St. Maarten.

Voorleesvrijwilligers moeten minimaal 18 jaar zijn en hun interesse tonen door vóór 4 augustus door BKEF te bellen. Zij ondergaan een leestest bij onze BKEF-vertegenwoordiger op Curaçao. Zodra een lezer is geselecteerd, vindt de infosessie plaats in samenwerking met de BNK (Bilioteka Nashonal di Kòrsou).

Wil je vrijwilliger of sponsor zijn voor ons leesprogramma: bel dan Mw. Morales van Beyond Kultura Events Foundation op, tel. WhatsApp +1-721-5271223 of +5999-5191958.

Beyond Kultura is zeer blij met de financiering van de druk en verschepings-, en distributiekosten van de boeken Rumannan Purunchi door onze Vertegenwoordiging van Nederland in Willemstad (VNW), en de Maduro & Curiels Bank (MCB). De vertaling van het boek naar Papiamentu is tot stand gekomen dankzij een financiële bijdrage van het Prins Bernhard Cultuurfonds Caribisch gebied. Hans Dusée van HD Ontwerp in Nederland heeft een fixe korting gegeven voor de opmaak van het boek.

