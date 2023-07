Abatuar di Barber ta habrí djadumingu awor dia 30 di yüli pa sakrifisio di animal.



Willemstad – Asuntunan Veterinario di Ministerio di GMN ta informá na tur kriadó di bestia ku abatuar di Barber lo ta habrí djadumingu awor dia 30 di yüli 2023.

Kriadónan di porko, kabritu i karné por akudí entre 6’ or pa 8’ or di mainta pa sakrifisio di nan animalnan i lo por buska e karni entre 9’ or pa 10’ or di mainta. E orario aki por ta mas lat, dependé di e kantidat di animal pa sakrifiká.

Komo ku no ta tur tamaño di porko por sakrifiká na Barber, ta pidi esnan ku ke sakrifiká porko pa tuma kontakto ku e Kùrmester riba number di telefòn 689 1291.

Normalmente e abatuar di Barber ta será riba djadumingu, pero lo habri djadumingu awor pa kumpli ku petishon di kriadónan di bestia. Despues di djadumingu lo hasi un evaluashon pa determiná ku e servisio aki na kriadónan di bestia ta di tal kantidat ku lo por sigui ku e maneho aki.

