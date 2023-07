SOAW no a otorgá pèrmit di trabou na Corendon Resort.

Willemstad – Relashoná ku e informashon ku ta sirkulá den medionan di komunikashon i retnan sosial, tokante supuesto pèrmit di trabou ku a otorgá na trahadónan for di Turkía, minister di Desaroyo Sosial, Labor i Bienestar, Ruthmilda Larmonie-Cecilia a hasi un bishita di trabou na Corendon Resort, pa klaridat riba e asuntu.

Representantenan di Corendon a informá minister Larmonie-Cecilia ku 142 kolega for di Tùrkía lo bin Kòrsou den kuadro di apertura di e di dos fase di nan projekto. E personanan akí no tin mester di pèrmit di trabou, ya ku nan ta traha na Turkía i lo ta algun luna na Kòrsou solamente pa hasi e parti di preparashonnan pa e apertura ya menshoná. Meta di nan bishita temporal ta pa trein nan koleganan nobo, yu di tera, pa por sigui ku e trabounan, unabes e parti di apertura konkluí. Representantenan di Corendon a tuma kontakto ku sektor di labor na SOAW, unda a splika nan ku no tin mester di pèrmit, si no un ‘eksepshon’.

Tambe a informá minister Larmonie ku masomenos 90% di trahadónan di Corendon ta di Kòrsou i ku tin ún projekto mas den tapara, pa kua ta buskando yunan di Kòrsou na Ulanda, ku ke bin biba na nan isla i bin traha pa Corendon Kòrsou. Den lunanan benidero lo tene tambe un dia spesial pa rekrutá trahadó pa e resort, pa por yena e 300 vakaturanan habrí.

Pa resumí, manera minister Larmonie-Cecilia a indiká na diferente okashon via media, SOAW no a otorgá pèrmit di trabou na personanan ku mester bin traha na Corendon Resort ni tampoko a hasi petishon pa permit di trabou. Ministerio di asuntunan Sosial, Labor i Bienestar ta spera ku di e forma akí ta aklará kualke konfushon ku por tabatin tokante e tópiko aki.

