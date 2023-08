Azul ta lansa buelonan èkstra pa Kòrsou

…..i entrante medio desèmber 2023 e frekuensia di buelo lo oumentá na dos biaha pa siman

WILLEMSTAD- 31 di yüli 2023 – Ofisina di Turismo di Kòrsou ta anunsiá ku durante luna di òktober i novèmber próksimo e aerolínea Azul lo brinda un opshon mas di buelo direkto di Brazil pa Kòrsou. E desishon pa introdusí un buelo direkto èkstra pa Kòrsou ta bini komo resultado di e demanda haltu generá dor di e lansamentu resien di e ruta ku ta konektá Belo Horizonte, Brazil ku Kòrsou kual ta keda operá riba tur djasabra. Ademas manera informá anteriormente, medio desèmber 2023 e frekuensia di nan buelo regular pa Kòrsou lo oumentá na dos biaha pa siman.

E buelonan èkstra lo ta riba tur djárason entrante 11 di òktober te ku 23 di novèmber 2023. E buelo lo sali Belo Horizonte 1or di mèrdia i ta yega Kòrsou 6or di atardi. E buelo di regreso lo sali Kòrsou riba tur djaweps 9or di mainta i ta baha 4or di atardi na Belo Horizonte. E ruta nobo ta benefisiá tambe biaheronan for di São Paulo, Rio de Janeiro, Goiânia, Brasília i Vitória ku por konektá via Belo Horizonte. Pues entrante luna di òktober próksimo, e aerolínea Azul lo efektuá dos buelo pa siman pa Kòrsou riba djárason i tambe djasabra kual ta brinda mas opshon di biahe pa e brasilero ku ke bishitá nos isla pa vakashon òf negoshi pero tambe nos pueblo lokal ku ke bishitá Brazil.

Ofisina di Turismo di Kòrsou (CTB), Curaçao Airport Partners (CAP), Curaçao Airport Holding (CAH) i Curaçao Hospitality & Tourism Association (CHATA) ta deseá Azul Airlines tur kos bon ku introdukshon di e buelonan èkstra pa Kòrsou.

Azul Airlines launches extra flights to Curaçao

… and starting mid-December 2023, the frequency will be increased to twice a week

WILLEMSTAD- July 31, 2023 – The Curaçao Tourist Board announces that during the months of October and November this year, Azul Airlines will offer an additional direct flight option from Brazil to Curaçao. The decision to introduce an additional direct flight to Curaçao comes as a result of the high demand generated by the recent launch of the route connecting Belo Horizonte, Brazil and Curaçao which is operated on Saturdays. Furthermore, as mentioned earlier, by mid-December 2023, the frequency of their regular flight to Curaçao will be increased to twice a week.

The extra flights will be available every Wednesday from October 11 to November 23, 2023. The flight will depart from Belo Horizonte at 1:00 pm and arrive in Curaçao at 6:00 pm. The return flight will depart from Curaçao on Thursdays at 9:00 am and arrive in Belo Horizonte at 4:00 pm. The new route will also benefit travelers from São Paulo, Rio de Janeiro, Goiânia, Brasília, and Vitória, who can connect via Belo Horizonte. Thus, starting this October, Azul Airlines will operate two flights per week to Curaçao on Wednesdays and Saturdays, thereby providing more travel options for Brazilians who want to visit our island for vacation or business, but also for our local people who want to visit Brazil.

The Curaçao Tourist Board (CTB), Curaçao Airport Partners (CAP), Curaçao Airport Holding (CAH) and Curaçao Hospitality & Tourism Association (CHATA) wish Azul Airlines all the best with the additional flights to Curaçao!

