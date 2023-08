Entrega di e promé beka di mobilidat den Reino SEA+ na studiante di UoC.

Awe djaweps 3 di ougùstùs den ouditorio di Universidat di Kòrsou Dr. Moises da Costa Gomez, tabatin entrega di e promé beka di mobilidat den Reino Hulandes SEA+ na un studiante di UoC.

Srta. Raizella Manuel ku ta studiando ‘Toegepaste Psychologie’ na e Fakultat di Siensianan Sosial i di Komportashon lo biaha otro siman pa Hulanda kaminda e lo hasi un interkambio di estudio na Fontys Hogeschool pa e periodo di un semèster. Na Hulanda lo e konsentrá su mes riba e ‘minor programa’ Asistensia Speshal na Hóben (Specialistische Jeugdhulp).

E beka di mobilidat den Reino Hulandes SEA+ a wòrdu kreá pa asina duna hóben studiantenan den henter Reino Hulandes e posibilidat di hasi un interkambio di estudio òf stazje den un di e paisnan di Reino Hulandes. Durante e último konsulta di e ministernan di enseñansa di e 4 paisnan Hulanda, Aruba, St. Maarten i Kòrsou e desishon a wòrdu tumá i konkretisá pa komo parti di Kolaborashon Edukashonanl Stratégiko (Strategic Educational Alliance) krea e beka SEA+ pa studiantenan den Reino Hulandes tin e posibilitat di hasi nan interkambio di estudio òf stazje den paisnan di Reino Hulandes. E beka SEA+ akí huntu ku e posibilidatnan di e programa Erasmus+ i e fondonan di e proyekto Studia den Region ta krea mas oportunidat pa studiantenan di UoC pa hasi parti di nan estudio den eksterior i asina gana eksperensia internashonal.

Riba e foto por mira momentu di entrega di e beka na studiante Raizella Manuel.

Uitreiking van de eerste Koninkrijksmobiliteitsbeurs SEA+

aan UoC-student.

Vandaag vond plaats de eerste uitreiking van de Koninkrijksmobiliteitsbeurs SEA+ aan een student van de Universiteit van Curaçao Dr. Moises da Costa Gomez (UoC).

Studente Raizella Manuel die de opleiding Toegepaste Psychologie volgt aan de Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen van de UoC, vertrekt volgende week naar Nederland waar ze op uitwisseling zal gaan bij de Fontys Hogeschool voor de periode van één semester. Daar zal ze een minorprogramma volgen over Specialistische Jeugdhulp.

De Koninkrijksmobiliteitsbeurs SEA+ is in het leven geroepen om studenten binnen het Nederlandse Koninkrijk de mogelijkheid te geven om een studieuitwisseling of stage te kunnen doen bij een van de landen binnen het Koninkrijk. Gedurende het laatste vierlandenoverleg tussen de ministers van Onderwijs van Nederland, Aruba, St. Maarten en Curaçao is het besluit genomen en geconcretiseerd om als onderdeel van de Strategic Educational Alliance tussen de landen, de beurs SEA+ te plaatsen zodat studenten de mogelijkheid krijgen om binnen het Koninkrijk een studieuitwisseling of stage te kunnen doen. Deze SEA+-beurs plus het Erasmus+-programma en het project Studeren in de Regio bieden de UoC-student nu meer mogelijkheden voor het opdoen van internationale ervaring.

Op de foto het moment van overhandiging van de beurs aan studente Raizella Manuel.

