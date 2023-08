Proyekto Parke Tului ta ranka sali

Kralendijk – Instituto Deportivo Indebon ta bai pone un pisina den laman na altura di Parke Tului. Esaki ta fase 1 di e proyekto konhunto di Indebon i Fundashon Parke Tului, Budget Marine, Entidat Públiko Boneiru, Ministerio di Salubridat, Bienestar i Deporte (VWS) i Kuido i Hubentut Hulanda Karibense (ZJCN). Relashoná ku un ehekushon seif di e trabounan, for di 7 di ougùstùs e parke ta será pa públiko durante dos siman.

Indebon a hasi un investigashon bou di alumnonan di skol básiko pa haña sa kua ta e aktividatnan di deporte i moveshon ku nan ta sinti falta di dje na Boneiru. Landamentu ta mas ariba riba e lista akí. ‘Ku e pisina den laman akí nos ta krea mas posibilidat pa nos muchanan i nos por amplia landamentu eskolar’, segun Terrence de Jongh di Indebon. Un superfisie di 20 x 25 meter ta keda rondoná pa e wafnan flotante di manera ku ta bira mas fásil i seif pa e instruktornan pa duna e muchanan lès.

Den preparashon pa ponementu di e pisina flotante a papia ekstensamente tambe ku e diferente stakeholdernan, entre otro e unidat di Edukashon Físiko pa landamentu eskolar i e bònt di landamentu pa deporte di landamentu. Pero tambe ku e organisashon di medio ambiente Stinapa, pa sòru ku ta tuma e medidanan korekto, di manera ku no ta hasi daño na e parke marino. Na momentu ku terminá ku e trabounan, Indebon ta bai manehá i mantené e pisina flotante tambe.

Otro fasenan di e proyekto Parke Tului

Ta bai pone un bahada pa ròlstul tambe pa hasi e laman mas aksesibel pa hende den ròlstul i/òf pa bishitantenan ku un mobilidat limitá. Esaki ta fase 2 di e proyekto. Fase 3 ta enserá renobashon di Parke Tului i e ekiponan di hunga, di manera ku e parke ta bira seif i mas adekuá pa mucha. Fase 4 ta tuma lugá den kolaborashon ku Direktorado di Planifikashon i Desaroyo i ta enserá ku ta bai atendé ku e sitionan di stashoná outo banda di e parke i e situashon di tráfiko i mehorá esakinan.

Project Parke Tului van start

Kralendijk – Sportinstituut Indebon, zal een ‘openwater-zwembad’ in de zee ter hoogte van Parke Tului plaatsen. Dit is fase 1 van van het gezamenlijke project van Indebon en Stichting Parke Tului, Budget Marine, het openbaar lichaam Bonaire (OLB), het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en Zorg & Jeugd Caribisch Nederland (ZJCN). In verband met een veilige uitvoering van de werkzaamheden is het park vanaf 7 augustus voor de duur van twee weken afgesloten voor het publiek.

Indebon heeft onder basisschoolleerlingen onderzocht welke sport- en bewegingsactiviteiten zij missen op Bonaire. Zwemmen staat bovenaan die lijst. ,,Met dit zwembad in zee creëren we meer mogelijkheden voor kinderen en kan het schoolzwemmen uitgebreid worden”, aldus Terrence de Jongh van Indebon. Er wordt een oppervlak van 20 x 25 meter omringd door de drijvende vlonders zodat het voor instructeurs makkelijker en veiliger wordt om les te geven aan kinderen.

In voorbereiding op het plaatsen van het drijvend zwembad is ook uitvoerig gesproken met de verschillende stakeholders, waaronder de vakgroep Bewegingsonderwijs voor het schoolzwemmen en de zwembond voor zwemsporten. Maar ook met milieuorganisatie Stinapa, om ervoor te zorgen dat de juiste maatregelen genomen worden zodat het onderwaterpark niet beschadigd raakt. Wanneer de werkzaamheden afgerond zijn, zal het Indebon het drijvend zwembad ook gaan beheren en onderhouden.

Overige fasen project Parke Tului

Ook zal er een rolstoelhelling geplaatst worden om het water toegankelijker te maken voor mensen met een rolstoel en/of bezoekers met beperkte mobiliteit. Dit is fase 2 van het project. Fase 3 omvat de renovatie van Parke Tului en de speeltoestellen, zodat het veilig en kindvriendelijker wordt. Fase 4 gebeurt in samenwerking met de Directie Ruimte & Ontwikkeling en houdt in dat de parkeerplaatsen naast het park en de verkeerssituatie aangepakt c.q. verbeterd worden.

