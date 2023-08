ASOTEKO LO BOLBE NEGOSIÁ KU GOBIÈRNU

ASOTEKO ta wardando e promé invitashon pa bolbe negosiá ku gobièrnu pa yega na un ‘Akuerdo Amikal’ pa terminá e kaso kontra gobièrnu tokante e asuntu di tereno.

Manera ta konosí, e kaso ta den e fase di apelashon. Mirando ku fin di aña pasá Konseho Insular a aprobá un Maneho di Tereno nobo, ASOTEKO mester a adaptá su petishon den apelashon. Esensia ta pa gobièrnu sikiera respetá esnan riba Lista di Espera. Y pa introdusí un ‘Gliding Scale’ di moda ku den futuro sikiera hende di ménos rekurso ainda por haña un tereno grátis pa traha nan kas, manera tabata e kustumber for di aña 1953. Y hasta for di promé ku aña 1953.

ASOTEKO ta kontentu ku gobièrnu ta dispuesto pa bolbe negoshá. PERO esei no kier men ku nos Petishon na Konseho Insular pa ordená gobièrnu pa negosiá ta wòrdu retirá. Tanten ku NO tin akuerdo, nos lo sigui buska firma pa sostené nos Petishon.

Por firma ‘online’ aki: https://secure.avaaz.org/community_petitions/en/aan_de_eilandsraad_bonaire_door_asoteko_erfpacht_bonaire_het_recht_op_een_stuk_grond/?fbclid=IwAR3lqIKF62ntRn82BMeLj9_-1Z7YuNVQq99uHtuSBHHkgNFlf5iX7ZyCDLg

Nos ta pidi un y tur pa firma. Tantu e kaso komo e Akshon di Petishon ta sigui normal tanten ku no tin un Akuerdo Amikal, aprobá pa Gobièrnu y Konseho Insular.

ASOTEKO ta e Asosashon pa Otorgamentu di Tereno sin Korupshon.

Boneiru, 9 di ougùstùs 2023

Na nòmber di ASOTEKO,

Abog. Michiel Bijkerk

ASOTEKO ZAL NOGMAALS ONDERHANDELEN MET HET BC

ASOTEKO wacht op de eerste uitnodiging om nogmaals te onderhandelen met het BC met als doel om tot een Minnelijke Schikking te komen inzake het Erfpachtuitgiftebeleid.

Zoals bekend, is de rechtszaak thans in de hoger beroep fase. Omdat de Eilandsraad eind vorig jaar een nieuw grondbeleid heeft goedgekeurd, moest ASOTEKO wel haar vordering wijzigen. De essentie daarvan is nu dat de overheid op zijn minst het recht van diegenen die al op de Wachtlijst staan, moet respecteren. En voorts om een Glijdende Schaal in te voeren, zodat op zijn minst de minderdraagkrachtigen nog steeds een zelfbouw-perceel gratis kunnen krijgen, zoals sinds 1953 (en zelfs nog vóór 1953) altijd de gewoonte is geweest.

ASOTEKO is blij dat het BC bereid is nogmaals te onderhandelen. MAAR dat betekent niet dat onze Petitie aan de Eilandsraad om het BC op te dragen om met ons te onderhandelen, wordt ingetrokken. Zolang er geen schikking is, blijven wij handtekeningen zoeken ter ondersteuning van onze Petitie.

Men kan hier ‘online’ tekenen: https://secure.avaaz.org/community_petitions/nl/aan_de_eilandsraad_bonaire_door_asoteko_erfpacht_bonaire_het_recht_op_een_stuk_grond/?fiyIocb&utm_source=sharetools&utm_medium=facebook&utm_campaign=petition-1692005-erfpacht_bonaire_het_recht_op_een_stuk_grond&utm_term=fiyIocb%2Bnl&fbclid=IwAR3YYgvBRkRtlSZSoZ7O3DmQ9GX1nyipP2dIcYyHcsgFUcE4sV0fe7s-9XE

Zowel de rechtszaak als de Petitie-Actie gaan gewoon door zolang er geen Minnelijke Schikking is, die goedgekeurd is door het BC en de Eilandsraad.

ASOTEKO is de Verenging voor Erfpachtuitgifte zonder Corruptie.

Bonaire, 9 augustus 2023

Namens ASOTEKO,

Michiel Bijkerk,

advocaat

