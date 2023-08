Minister Silvania ta tene lanta na Fundashon Totolika i Wellness pa tapa lista di espera!

Partido Inovashon Nashonal a tuma nota di un imagen di Minister Silvania ku ta bai rònt rondó di un proyekto di Fundashon Totolika pa traha un kantidat di kas na balor di 4.7 mion florin ku sèn di gobièrnu.

E proyekto pa traha kas pa 4,7 mion florin di Fundashon Totolika a start for di 2015 bou di minister Whiteman. Sra. Römer a siguí ku e proyekto i a soru pa haña aprobashon di konseho di minister pa pone fondo disponibel riba “kapitaaldienst” di presupuesto di GMN pa e proyekto, pero segun e konseho di ministerio di finansas enfátikamente mester a tene kuenta ku leinan di komptabilidat. Después di kontesta riba diferente pregunta, ministerio di GMN no a logra kaba di atendé e proyekto den periodo di sra. Römer (2017 -2020). Awor Fundashon Totolika no a informá ni minister Zita Jesus-Leitu (2020-2021), ni minister Janga (2021-2023) di e proyekto? E ministernan aki si por a finansiá e proyekto aki sin problema for di ‘kapitaaldienst’ (asina ta yama e parti di presupuesto destiná pa invershonnan manera edifisio) di presupuesto di GMN manera lei ta stipulá? Dikón den e 2 añanan promé ku sra. Römer a bira minister di GMN i 3 añanan después ku Sra. Römer no tei mas komo Minister, e proyekto no a start i ta solamente e 3 añan di sra. Römer ta buska pa kritiká? Dikon tampoko bou di minister Janga di MFK e proyekto no a start?

E informashon ku minister Silvania ta duná riba e programa di wellness tambe ta kompletamente robes. E programa di wellness a keda finansiá for di fondonan di SVB pa kua lei ta preskribí uso pa stimula bienestar i prevenshon di malesa. E programa di wellness mes ta aprobá pa Konseho di Minister i tin tur konseho nesesario. Kada proyekto i kontrato basá riba e programa, ademas di a haña aprobashon di Konseho di Minister i tin un dekreto firmá pa Gobernador. E kuentanan anual di SVB di kua e programa di wellness ta forma parti, a keda auditá i aprobá pa e akountant eksterno di SVB, ku a duna SVB un deklarashon di aprobashon pa e kuentanan anual. PIN a konstatá tambe, ku pa e programanan di wellness Minister Silvania ta saka e kontrato di un periodista for di e totalidat di kontratonan pa hasi komo sifuera a duna “Friends and Family” un kontrato. Konforme strategianan moderno di komunikashon tres periodista di diferente radio i unu di televishon i diferente artista a keda kontratá pa yuda sea ku e strategia di komunikashon of programanan pa konsientisá nos pueblo di e balor pa traha riba salú di forma preventivo, esta ‘wellness’. Lamentabel ta ku pa ansha pa bringa un kontrinkante polítiko, ta kibra un maneho vishonario di bienestar pa pueblo ku a lo largo lo baha gastunan di salubridat públiko. Pasó Minister Silvania sa bon bon, ku riba termino largu ta prevenshon t’e úniko manera pa nos por logra mantené nos pueblo salú. Kòrda ku Sr. Silvania komo minister di salubridat resientemente a kore regla purá purá pèrmit pa un grupo di Colombiano ku tabata duna tratamentunan di wellness di forma ilegal den nos país.

Un biaha mas foei pa minister Silvania, e supuesto eksperto finansiero aki, ku sa bon bon ku un proyekto di konstrukshon ta for di ‘kapitaaldienst’ di e presupuesto di gobièrnu so e por keda finansiá i ku mester a informá su mes mihó pa e sa ku e programa di prevenshon di salú, wellness, a keda finansiá for di fondonan di SVB! Dos presupuesto kompletamente diferente ku bo no por brua den otro!

