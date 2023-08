Het Hof oordeelt over belastingaanslagen van 2017 en ouder

WILLEMSTAD – Minister Silvania van Financiën heeft begin 2023 op zijn

Facebookpagina bekend gemaakt dat belastingschulden van 2017 en ouder niet meer

actief zullen worden ingevorderd door de Ontvanger. In zijn berichten op Facebook

laat de Minister duidelijk en zonder voorbehoud weten dat dit geldt voor alle

belastingschulden en -aanslagen van de belastingjaren 2017 en ouder. Ook adviseert

de Minister belastingplichtigen bij de Ontvanger een debiteurenlijst op te vragen om

te controleren of de opschoning van het invorderingsbestand correct heeft

plaatsgevonden.

Het Hof heeft vandaag in een aantal zaken geoordeeld dat de niet voor meerdere

uitleg vatbare, zonder voorbehoud gedane uitlatingen van de Minister er in de

gegeven omstandigheden toe leiden dat deze belastingplichtigen daaruit mochten

afleiden dat de Ontvanger niet meer zou overgaan tot invordering. Hun aanslagen

kwamen immers vanaf eind januari 2023 al niet meer voor op de debiteurenlijsten

van de Ontvanger. Dat het Ministerie van Financiën in een persbericht van 3 april

2023 alsnog drie uitzonderingen heeft gemaakt op het aangepaste invorderingsbeleid

maakt dat in hun geval niet anders. Die uitzonderingen gelden pas vanaf 3 april 2023

en dus niet voor deze belastingplichten, aldus het Hof. Zij hadden daarom geen

belang meer bij de beoordeling van hun hoger beroep.

De uitspraken zijn te raadplegen op http://www.rechtspraak.nl onder de nummers

ECLI:NL:OGHACMB:2023:147, 148 en 149

