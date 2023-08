Willemstad, 16 di ougùstùs 2023

RAPORT DI EVALUASHON INISIAL DI ITK, BASE PA AMBISHON DI UOC PA POSISHONA SU MES INTERNASHONALMENTE MIHO I OFRESE STUDIANTENAN MAS POSIBILIDATNAN

Willemstad – For di e deseo pa dal un siguiente paso den desaroyo di kalidat di e instituto, Rector Magnificus di Universidat di Kòrsou Dr. Moises da Costa Gomez (UoC), dr. Francis de Lanoy, komienso di 2021, a disidí pa kuminsá ku preparashonnan pa laga hasi un Instellingstoets Kwaliteitszorg (ITK), esta un evaluashon institushonal enkuanto kuido di kalidat. E evaluashon akí ta un inisiativa boluntario i ta pará lòs di e evaluashon di e programanan di estudio. Ku esaki UoC kier sigui e tendensia internashonal (e.o. di Oropa, Merka, region di Karibe) ku no solamente e estudionan individual, sino e kalidat di henter e instituto ta keda evaluá pa ekspertonan eksterno. E evaluashon inisial di e ITK ta un promé paso den e ambishon di UoC pa posishoná su mes mihó internashonalmente i tambe pa brinda nos studiantenan lokal mas posibilidat pa sigui parti di nan estudio na un instituto den eksterior. Aparte di posishoná su mes internashonalmente, UoC kier posishoná su mes mas fuerte den e komunidat di Kòrsou i enforsá e lasonan ku sektor públiko i privá. E resultadonan di e evaluashon inisial ta duna UoC mas bista unda e ta pará pa loke ta trata su ambishonnan lokal i internashonal i kiko mester keda hasí pa realisá esakinan. UoC ta enfatisá ku ehekushon di e ITK no tin ningun konsekuensia pa e evaluashon positivo ku e estudionan eksistente (i esunnan futuro) a haña pa kalidat.

E evaluashonnan positivo ku e estudiionan a atkerí, ta keda mantené i e diplomanan ta keda ku nan balor internashonal. Nos studiantenan no tin nada di teme.

Na 2010 UoC a optené su promé evaluashon (‘akreditashon’) positivo di Nederlands-Vlaamse Accreditatie Organisatie (NVAO) pa un di su estudionan. Entretantu tur e programanan di estudio di UoC a keda evaluá positivamente dor di NVAO. Den e ultimo desenia UoC a konosé un desaroyo i kresementu enorme riba tereno di kuido di kalidat di su enseñansa pa keda mehorá e kalidat di su estudionan konforme eksigensianan di kalidat internashonal.

Evaluashon inisial di ITK ku kontribushon amplio ta duna un bon bista di e puntonan fuerte i di mehorashon di UoC

Un evaluashon inisial ta nifiká ku ekspertonan eksterno ta evaluá unda UoC ta pará komo instituto pa loke ta trata su ambishonnan. Terser personanan independiente ta wak huntu ku nos den kushina pa asina por haña un bista profundo i realístiko di e realidat diario. Durante e dianan ku e evaluashon inisial a tuma lugá, e pènel, konsistiendo di dirigentenan prominente i ekspertonan riba tereno di kalidat for di Hulanda i Bélgika, a papia ku mas di 100 partisipante: maneho, dekanonan, dosentenan, studiantenan di e diferente estudionan, konseho di studiante, konseho di personal, kolaboradornan di kalidat, komishonnan di eksamen i representantenan di partnernan di trabou di diferente estudio. Tabata kombersashonnan habrí, anónimo i honesto ku e pènel pa asina esaki por a haña un bon bista di UoC pa loke ta trata e eksigensianan bálido pa un ITK i e ambishonnan di UoC pa posishoná su mes mas fuerte. Tur hende a haña amplio oportunidat pa kompartí nan eksperiensianan ku UoC ku e pènel i tambe pa indiká e puntonan pa mehorá.

E rapòrt di e evaluashon inisial ta kontené anotashonnan krítiko, e.o. e interakshon entre Rector Magnificus i dekanonan ku ainda no ta desaroyá sin problema, e falta di envolvimentu adekuá di dekanonan den universidat kompletu, e dokumentunan di maneho ku no ta ser distribuí ampliamente, no kumplimentu ku palabrashonnan i no ehekushon di e maneho establesé na tur nivel, e ousensia di unidat i transparensia i e falta di envolvimentu adekuá di e órganonan di partisipashon, pero tambe e pènel a mustra riba e puntonan fuerte di UoC. E pènel a konstatá por ehèmpel ku e personal di UoC ta eksperto riba nan tereno i ta masha komprometí ku e práktika diario den UoC, su staf di dosente ta konsistí di profeshonalnan ku regularmente ta risibí training pa keda na altura di e desaroyonan den enseñansa superior i pa duna bon edukashon. Tambe riba tereno di investigashon UoC ta skor bon. UoC ta disponé ademas di sufisiente instrumento pa laga e kalidat di e estudionan kumpli ku e eksigensianan internashonal. E echo ku tur e programanan di estudio ta positivamente evaluá dor di NVAO ta un prueba di esaki.

UoC ya a tuma pasonan konkreto despues di a risibí e opservashonnan di ITK

Despues di a risibí e rapòrt a diskutí esaki internamente ku hefenan di departamento i trahadónan di kalidat i a kuminsá traha un plan di desaroyo i kresementu pa mehorá e desaroyo mas aleu di e kalidat riba e nivel di instituto. Por sierto ku kalidat semper ta kontinuá i un instituto mester keda sigui desaroyá su mes. E plan di desaroyo i kresementu pronto lo keda presentá na henter e personal, pa asina nan tambe por duna nan kontribushon.

Banda di traha riba e plan di desaroyo i kresementu UoC ya a implementá algun medida di mehorashon pa atendé e puntonan di krítika di e pènel mas lihé posibel. Asina por ehèmpel, pa reforsá e maneho institushonal, entrante promé di aprel ku a pasa ei a forma un tim di maneho na kua a delegá algun tarea di e Rector Magnificus. Ta trahando riba un training di kontinuashon pa e kolaboradornan di kalidat pa sigui desaroyá e kompetensianan di e grupo akí pa asina nan por traha na kontròl i mehorashon di kalidat. E trayekto di training di dosentenan ta keda evaluá i aktualisá profundamente i lo keda ofresé entrante e aña akadémiko nobo pa asina nan tambe ta disponé di e abilidatnan di un dosente moderno. Un maneho di kalidat institushonal renobá ta den desaroyo pa keda monitòr e fokùs riba kuido di kalidat for di e instituto. Na yüni e enkuentronan mensual ku personal a bolbe kuminsá pa asina tur trahadó keda na altura di e desaroyonan interno i por drenta den kombersashon ku Rector Magnificus. Den kaso di reklamo, e studiante ta ser referí na e empleado korekto ku ta traha mesora dirigí pa buska solushon. Esaki por sosodé tantu paden komo pafó di e fakultat serka e dekano di studiante.

Riba tereno finansiero a hiba un seri di kombersashon ku tantu Minister di Ensenansa, Siensia, Kultura i Deporte komo Minister di Finansa.

Ku e medidanan akí UoC ta purba keda mehorá e kalidat di su estudionan i enforsá e posishon di e instituo lokal i internashonal pa asina su ambishonnan por bira realidat. Ku esaki UoC ta spera, ku e kontribushon di e evaluashon inisial ku el a haña, di hiba e kalidat di e instituto na e ‘next level’ (siguiente nivel) konektando na e desaroyonan internashonal i rápido di universidatnan i skolnan superior.

Willemstad, 16 augustus 2023

ITK-NULMETINGSRAPPORT BASIS VOOR AMBITIE VAN UOC OM ZICH INTERNATIONAAL BETER TE

POSITIONEREN EN STUDENTEN MEER MOGELIJKHEDEN TE BIEDEN

Willemstad – Vanuit het doel om een volgende stap te zetten in de ontwikkeling van de kwaliteit van de University of Curaçao Dr. Moises da Costa Gomez (UoC), is begin 2021 door de Rector Magnificus, dr. Francis de Lanoy besloten om te starten met de voorbereidingen voor het laten uitvoeren van een Instellingstoets Kwaliteitszorg (ITK). Het laten uitvoeren van een ITK is een vrijwillig initiatief en staat los van de beoordeling van de opleidingen. De UoC wil hiermee de internationale trend volgen (o.a. Europa, USA, Caribische regio) dat niet alleen de afzonderlijke opleidingen, maar de kwaliteit van een volledige instelling door externe deskundigen wordt beoordeeld. De Nulmeting van de ITK is een eerste stap in de ambitie van de UoC om zich internationaal beter te positioneren en ook om aan haar lokale studenten meer mogelijkheid te bieden om een deel van hun studie bij een buitenlandse instelling te volgen. Behalve internationale positionering, wil de UoC zich binnen de Curaçaose gemeenschap ook sterker positioneren en de banden met de publieke en private sector verstevigen. De resultaten van de Nulmeting geven de UoC meer zicht op waar zij staat met betrekking tot haar lokale en internationale ambities en wat moet worden gedaan om deze te realiseren. De UoC benadrukt dat de uitvoering van de ITK geen enkel gevolg heeft voor het verworven positief oordeel van de kwaliteit van de bestaande (en toekomstige) opleidingen.

De behaalde positieve oordelen van onze opleidingen blijven behouden en de diploma’s behouden hun internationale waarde. Onze studenten hoeven hier niet voor te vrezen.

De UoC heeft in 2010 het eerste positief oordeel (‘accreditatie’) van de Nederlands-Vlaamse Accreditatie Organisatie (NVAO) voor een van haar opleidingen behaald. Inmiddels zijn alle opleidingen van de UoC door de NVAO positief beoordeeld. In het afgelopen decennium heeft de UoC op het gebied van kwaliteitszorg van haar onderwijs een enorme ontwikkeling en groei doorgemaakt om de kwaliteit van haar opleidingen volgens internationale kwaliteitseisen te blijven verbeteren.

ITK Nulmeting met brede inbreng geeft een goed beeld van sterke en verbeterpunten UoC

Een Nulmeting betekent dat externe deskundigen beoordelen waar de UoC als instelling staat voor wat betreft de ambities. Onafhankelijke derden kijken samen met ons in de keuken zodat een gedegen en realistisch beeld van de dagelijkse realiteit kan worden geschetst. Tijdens de dagen waarop de Nulmeting heeft plaatsgevonden heeft het panel, bestaande uit topbestuurders en kwaliteitszorgexperts uit Nederland en België, gesproken met ruim 100 deelnemers: management, decanen, docenten, studenten van verschillende opleidingen, studentenraad, personeelsraad, kwaliteitszorgmedewerkers, examencommissies en vertegenwoordigers van het werkveld van verschillende opleidingen. Het waren open, anonieme en eerlijke gesprekken met het panel zodat zij een goed beeld konden vormen van de UoC voor wat betreft de eisen die gesteld worden aan een ITK en de ambities van de UoC om zich steviger te positioneren. Iedereen kreeg ruim de gelegenheid om de ervaringen met de UoC met het panel te delen en ook verbeterpunten aan te geven.

Het nulmetingrapport bevat kritische aantekeningen, waaronder het samenspel tussen de rector en de decanen dat nog niet soepel verloopt, de onvoldoende betrokkenheid van de decanen bij de universiteit als geheel, het niet breed verspreiden van beleidsdocumenten, het niet nakomen van afspraken en niet uitvoeren van het vastgesteld beleid op alle niveaus, het ontbreken van eenheid en transparantie en het onvoldoende betrekken van de medezeggenschapsorganen, maar ook heeft het panel gewezen op de sterke punten van de UoC. Het panel heeft bijvoorbeeld geconstateerd dat het personeel van de UoC deskundig is in hun vakgebied en erg betrokken is bij de dagelijkse praktijk binnen de UoC, haar docerende staf wordt gevormd door professionelen die regelmatig worden getraind om op de hoogte te blijven van ontwikkelingen in het hoger onderwijs en het verzorgen van goed onderwijs. Ook op onderzoeksgebied scoort de UoC goed. De UoC beschikt tevens over voldoende instrumenten om de kwaliteit van de opleidingen te laten voldoen aan internationale eisen. Het feit dat alle opleidingen door de NVAO positief beoordeeld zijn, is hier een bewijs van.

UoC heeft al concrete stappen ondernomen na ontvangst ITK-bevindingen

Na ontvangst van het rapport is dit intern met leidinggevenden en kwaliteitszorgmedewerkers besproken en werd gestart met het uitwerken van een ontwikkelings- en groeiplan om de verdere ontwikkeling van de kwaliteit op het niveau van de instelling te verbeteren. Kwaliteit staat immers nooit stil en een instelling dient zich steeds verder te ontwikkelen. Het ontwikkelings- en groeiplan wordt binnenkort aan het voltallige personeel gepresenteerd, waarop ook zij hun input kunnen leveren.

Naast het werken aan een ontwikkelings- en groeiplan heeft de UoC reeds enkele verbetermaatregelen geïmplementeerd om de kritiekpunten van het panel zo snel mogelijk aan te pakken. Zo is er bijvoorbeeld per 1 april om de instellingsbrede aansturing te versterken een managementteam gevormd waaraan bepaalde taken van de rector zijn gedelegeerd. Een vervolgtraining voor de kwaliteitszorgmedewerkers is in ontwikkeling om de competenties van deze groep medewerkers door te ontwikkelen zodat zij verder kunnen werken aan kwaliteitsbewaking en -verbetering. Het trainingstraject voor docenten wordt grondig geëvalueerd en geactualiseerd en wordt met ingang van het nieuwe collegejaar aangeboden zodat ook zij blijven beschikken over moderne docentvaardigheden. Een vernieuwd instellingsbreed kwaliteitsbeleid is in de maak om de focus op kwaliteitszorg vanuit de instelling te blijven monitoren. In juni zijn de maandelijkse bijeenkomsten met het personeel weer opgestart zodat alle medewerkers op de hoogte blijven van de interne ontwikkelingen en in gesprek kunnen gaan met de Rector Magnificus. In geval van klachten wordt de student meteen doorverwezen naar de juiste medewerker die oplossingsgericht te werk gaat. Dit kan zowel binnen als buiten de faculteit bij de studentendecaan. Op financieel gebied zijn er een reeks gesprekken gevoerd met zowel de Minister van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport als de Minister van Financiën.

De UoC tracht met deze maatregelen de kwaliteit van haar opleidingen te blijven verbeteren en de positie van de instelling lokaal en internationaal te verstevigen zodat haar ambities realiteit kunnen worden. Hiermee hoopt de UoC met de verkregen input van de nulmeting de kwaliteit van het instituut naar de ‘next level’ te brengen, aansluitend op de snelle, internationale ontwikkelingen van universiteiten en hogescholen.

