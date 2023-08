Resultado di wega softbol 18 ougustus 2023

Kòrsou 18- ougustus 2023

Resultado di kampionato MCB CSB

Souax clase A ta Sali kue un ventaja di 6 kareda for di e prome inning pa gana di Rising

Trotters ku skore di 10 pa 6

Souax 10 kareda 15 hit 1 eror

Picher ganado : Thalesha Siliee Alberto

Miho bate : Josantelly Zimmerman, Dee-Lanis Belioso i Mysheny Lau-A-Kien tur di 4-3

Rising Trotters 6 kareda 7 hit 4 eror

Picher Perdedo : Jaqueline Sophia

Miho bate : Jeanila Groman 2-2

Pichongolo klase A ta gana di Liberty ku skore di 10 pa 0

Pichingolo : 10 kareda 9 hit 0 eror

Picher ganado : Taynise Prince Jacobus

Miho bate : Deyna Zinhagel 2-2 ku 2 RBI

Liberty : 1 kareda 4 hit 6 eror

Picher perdedo : Dianara Pieternella

Miho bate : Richaida Hassel 2-2

Kampionato ta sigi Djasabra 19 di ougustus na Sam Bunting Ballpark

19:30 hr Fenix Softex AA v/s The Fighting Team AA

21:30 hr Sta.Rosa Angels Vanddis AA v/s Pichingolo Nissan AA

