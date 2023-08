Top fight Dania vs Gonzalez @ CuraBox championships

Er zal gestreden worden door zowel dames als heren in verschillende leeftijdsklassen en gewichtsklassen om te bepalen wie zich Curaçaos Kampioen van 2023 mag noemen.

Voor Jaydon Dania (AA Boxing) was er geen tegenstander te vinden en daarom gaat hij een grote uitdaging aan. Met slechts 10 amateur bokswedstrijden zal hij het opnemen tegen de Venezolaanse profbokser Keiber Zapata “El peligro” Gonzalez met een profrecord van 19 profwedstrijden waarvan alle 19 winst en dus geen enkele verlies. Als amateur heeft Gonzalez die momenteel op Curaçao woont en bij Supreme Boxing Centre traint een stuk 50 of 60 wedstrijden gedaan. Zoveel dat hij het aantal niet meer kan herinneren. Toch is Jaydon “the Beast” verre van kansloos gezien zijn overwinningen dit jaar in Nederland en Sint Maarten, zijn partij tegen de veelvoudige kampioen uit Duitsland en zijn sparring partij met Tony Jas. Deze wedstrijd wordt net als alle andere wedstrijden gebokst volgens de IBA regels en deze wedstrijd belooft een waar spektakel te worden net als de andere wedstrijden.