KUMPRADÓNAN FOR DI REPÚBLIKA DOMINIKANA TA BOLBE DESKUBRÍ ZONA EKONÓMIKO DI KÒRSOU

Willemstad 20 di Ougùstus 2023- E Zona Ekonómiko di Kòrsou pa hopi tempu tabata un destinashon faborito pa kumpradónan di merkansia for di Repúblika Dominikana bini i hasi nan kompra pa rebendé riba e merkado Dominikano. Resientemente un grupo di kumpradó for di Repúblika Dominikana a marka inisio di un esfuerso dirigí di Curaçao Industrial and International Trade Development Company N.V. (CURINDE) pa bolbe rebibá e fluho di kumpradónan for di Repúblika Dominikana den nos zonanan ekonómiko. Na e okashon aki, Minister di Desaroyo Ekonómiko, Sr. Ruisandro Cijntje, a yama grupo bon biní i ekspresá Kòrsou su ambishon pa bolbe bira un destinashon di eskoho pa e komersiante di Repúblika Dominikana pa hasi su kompranan. E grupo a bin bou di guía di Sr. Radhames Escarraman i a keda guiá den e proseso di rekesitonan pa biaha nesesario pa Kòrsou. CURINDE ta gradisí e diferente instanshanan gubernamental i CTB pa por a hasi e esfuerso aki bira un eksito.

E kantidat di turista di kompra ku tabata bin for di Repúblika Dominikana a baha drástikamente último añanan. Si na aña 2010 nos a konosé kasi 2100 bishitante den nos zonanan ekonómiko for di Repúblika Dominikana, esaki a kai te na 60 na aña 2022. Algu ku sigur tabata di influensha den a bahada aki ta e eksigenshanan ku tin pa por haña un visa for di Repúblika Dominikana pa bin Kòrsou. E komersiantenan a ekspresá esaki tambe durante un kombersashon ameno ku nan a hiba ku Minister Cijntje. Segun nan, eliminashon di e visa sigur lo yuda na oumentá e kantidat di turista di kompra for di Repúblika Dominikana den nos zonanan ekonómiko.

CURINDE di e forma aki ta sigui hasi esfuerso pa oumentá e fluho di kumpradónan for di región pa atrobe hasi nos zonanan ekonómiko nan destinashon di eskoho pa hasi nan kompra.

KOMPARTI E NOTISIA AKI VIA / Share the news Facebook

WhatsApp

Telegram

More

Reddit

Tumblr

Pinterest

Pocket