Atenshon pa peskeria sostenibel

Willemstad – Pronto diesocho kursistanan motivá por kuminsá komo piskadó. E kursistanan akí a kumpli un kurso di piskamentu ku Federashon Kooperativanan Uní di Produkshon (FKUP) en kolaborashon ku otro organisashonnan a ofresé. Den e kurso akí, ku Wereld Natuur Fonds a finansiá, diferente tópikonan a bini dilanti, manera peskeria sostenibel.

Banda di presentá su miembronan, FKUP tin komo mishon pa profesionalisá e sektor di peskeria, agrikultura i krea bestia. Ku e mishon akí den mente, FKUP a ofresé un programa edukativo pa siña hende kon nan por bira un piskadó responsabel. E programa a enserá tópikonan manera téknikanan di piskamentu, higiena, práktikanan sostenibel, reglanan i lei den e sektor akí.

E organisashonnan di naturalesa Carmabi, Sea Turtle Conservation Curaçao i The Queen Conch Hatchery Curaçao a enfatisá riba e importansia di protehá naturalesa ora ta piska. A papia tokante e protekshon di e mundu bou di awa inkluyendo koralnan i turtuganan ku e kursistanan. The Queen Conch Hatchery Curaçao a duna splikashon ku nan ta krea karkó na Sea Aquarium i e plannan pa pone e karkónan akí den yerba di laman na Kòrsou i Boneiru. E proyekto piloto pa liberá e karkónan den laman ta ser finansiá dor di Wereld Natuur Fonds i Seacology.

E kursistanan tabata aktivo durante e lèsnan, nan a hasi pregunta i duna sugerensia pa pone mas atenshon di e tópikonan bou di e komunidat lokal. FKUP ta wak bèk riba un kurso eksitoso i aktualmente ta den palabrashon ku koperashon di piskadónan PISKABON na Boneiru pa duna e kurso akí tambe nan su miembronan, hóbennan ku problemanan sosial (manera ‘drop-outs’) i otro hende ku ta interesá.

Aandacht voor duurzame visserij

Willemstad – Achttien gemotiveerde cursisten kunnen binnenkort aan de slag als visser. Deze cursisten hebben een visserijtraining afgerond die Federashon Kooperativanan Uní di Produkshon (FKUP) in samenwerking met andere organisaties verzorgde. In deze training, die door het Wereld Natuur Fonds is gefinancierd, kwamen verschillende onderwerpen aan bod, waaronder duurzame visserij.

Naast het behartigen van haar leden, heeft FKUP als missie om de visserij-, landbouw- en veeteeltsector te professionaliseren. Met deze missie in haar achterhoofd, bood FKUP een educatief programma aan om mensen te leren hoe ze een verantwoordelijke visser kunnen worden. De lesmodules omvatten onderwerpen zoals vistechnieken, hygiëne, duurzame visserijpraktijken, wet- en regelgeving in deze sector.

De natuurorganisaties Carmabi, Sea Turtle Conservation Curaçao en The Queen Conch Hatchery Curaçao benadrukten het belang van visserij met behoud van de natuur. Bescherming van de onderwaterwereld inclusief de koralen en zeeschildpadden werden besproken met de cursisten.

The Queen Conch Hatchery Curaçao gaf uitleg over het kweken van karkó bij Sea Aquarium en de plannen om deze gekweekte karkó’s in de zeegrasvelden op Curaçao en Bonaire te plaatsen met als doel de karkó populatie te herstellen. Het pilotproject om de karkó’s in de zee vrij te laten wordt gefinancierd door het Wereld Natuur Fonds en Seacology.

De cursisten waren bij elke lesmodule actief betrokken, ze stelden vragen en gaven suggesties om deze onderwerpen meer onder de aandacht te brengen bij de lokale gemeenschap. FKUP blikt terug op een succesvolle training en is momenteel in overleg met de visserscoöperatie PISKABON op Bonaire om deze training ook te geven aan PISKABON-leden, jongeren met sociale problemen (bijv. drop-outs) en andere geïnteresseerden.

