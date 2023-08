Korps Politie Caribisch Nederland – KPCN

13 official fines being issued during a scheduled traffic check on Saba

A scheduled traffic check was held on Saba’s Church Street between 9:45 a.m. and 11:00 a.m. on Saturday, August 19th. During the check, 15 vehicles were checked.

13 processen-verbaal werd uitgeschreven tijdens een geplande verkeerscontrole op Saba

Op zaterdag 19 augustus werd tussen 9:45 uur en 11:00 uur een geplande verkeerscontrole gehouden op de Church Street op Saba. Tijdens de controle werden 15 voertuigen gecontroleerd.

