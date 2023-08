BREAKING NEWS

Nieuwsbericht – 23 augustus 2023

De herfinanciering van leningen, duurzame investeringen en het veilig stellen van ruim 25.000 Ennia-pensioenen hebben een grote impact op de ontwerpbegroting voor 2024

De resultaten van de nog lopende onderhandelingen over de herfinanciering van de liquiditeitsleningen (ad NAf 911 mln.), de financiering van de duurzame investeringen en het oplossen van de ENNIA-problematiek (mogelijk middels een lening van Nederland) hebben een grote impact op de ontwerpbegroting 2024. Met het oplossen van de ENNIA-problematiek probeert de regering de pensioenen van ruim 25.000 landgenoten veilig te stellen.

In de pers (zoals het PNP-persbericht), sociale media en in de politiek wordt veel aandacht geschonken aan de overweging van de Minister van Financiën om door tussenkomst van de Raad van Ministers, het Parlement te verzoeken om de ontwerpbegroting 2024 later in te dienen, zodat de effecten van de lopende onderhandelingen kunnen worden meegenomen in de ontwerpbegroting 2024.

De Minister van Financiën heeft wegens de actuele ontwikkelingen met betrekking tot de lopende onderhandelingen, met mogelijk een significant effect op de ontwerpbegroting 2024, in zijn brief d.d. 7 augustus 2023 (zaaknummer 2023/029473) aan de RvM verzocht in te stemmen met de volgende zaken:

• Om de ontwerpbegroting 2024 eind september 2023 aan te passen op basis van de voormelde onderhandelingsresultaten.

• Dat gelet op de lopende onderhandelingen (inclusief de tweede adviesronde bij de Raad van Advies en Cft, welk zal volgen na wijziging van ontwerpbegroting 2024) de ontwerpbegroting 2024 pas uiterlijk 6 november 2023 aan de Staten kan worden aangeboden, terwijl de wettelijke datum om de ontwerpbegroting bij de Staten in te dienen gesteld is op de tweede dinsdag van september.

• Dat de Minister van Financiën de Staten wenst te benaderen met het verzoek om de ontwerpbegroting 2024 uiterlijk 6 november 2023 te mogen indienen.

De brief van de Minister van Financiën d.d. 7 augustus 2023 wordt afgesloten met het verzoek aan de RvM om met de voorgaande punten akkoord te gaan.

Op basis van de verzoeken van de Minister van Financiën, zoals verwoord in de brief d.d. 7 augustus jl., is de RvM op 9 augustus jl. akkoord gegaan om juridisch advies op te vragen inzake het later mogen indienen van de ontwerpbegroting 2024. Het opvragen van juridisch advies heeft vervolgens plaatsgevonden op basis van een brief van de Minister van Financiën d.d. 9 augustus jl. aan de secretaris van de Raad van Ministers, welk tijdens de Raad van Ministers door de Minister van Financiën is opgesteld.

Het opgevraagde juridisch advies was niet bedoeld om te toetsen of de Minister van Financiën een verzoek aan de Staten mag doen inzake het later indienen van de ontwerpbegroting 2024. Dit blijkt ook uit de scope van de adviesaanvraag. Hierdoor is simultaan zowel juridisch advies opgevraagd als een verzoek bij de Staten ingediend.

Dus op de vraag of dit onderwerp in de Raad van Ministers is behandeld is het antwoord “JA”. Echter, de RvM heeft op 9 augustus jl. geen besluit genomen inzake het al dan niet later indienen van de ontwerpbegroting 2024. Juist hiervoor zijn diverse juridische adviezen opgevraagd.