Prome Minister Evelyn Wever-Croes:

Prome Minister ta duna informacion na Parlamento

DI E NEGOCIACIONNAN CU HULANDA PA CU E REFINANCIAMENTO DI E DEBE DI PAIS ARUBA

“Hunto nos por yega na e miho decision pa bienestar y progreso di pais Aruba”

ORANJESTAD – Diamars mainta a tuma luga un reunion den Parlamento, pa duna informacion riba con e negociacionnan cu Hulanda ta bayendo pa cu e refinanciamento di e debe di pais Aruba. Na inicio di su disertacion, Prome Minister Evelyn Wever-Croes a duna un resumen desde e momento cu Covid a bati na nos porta, enfatisando cu esaki a causa cu e situacion financiero di Aruba a bira uno hopi critico. Prome Minister a remerca cu pa evita cu e virus aki plama, Gobierno a tuma e decision pa cera e frontera, afectando asina e pilar economico mas grandi di pais Aruba, cu ta turismo. E decision inevitabel aki, a causa tambe cu hopi ta esnan cu a perde nan entrada.

Mirando cu Aruba no tin e placa pa paga Hulanda bek, a tuma e decision pa acerca nan un biaha mas cu e solicitud pa refinancia e debe. E solicitud aki a wordo aproba, y a ofrece pais Aruba dos opcion: refinancia na interes di mercado (6-8%), of refinancia na interes mas abou (3.2%) pero entregando parti di e autonomia financiero den man di un organo di Reino. E condicion aki lo kiermen cu lo kita e supervision financiero for di Parlamento, y pone bou Reino. Esaki lo afecta e poder di Parlamento pa tuma decisionnan financiero, y ta pone cu ta Reino (Hulanda) lo dicidi kico e prioridadnan financiero di Aruba ta. Otro opcion, ta pa bay riba mercado internacional, pero aki e interes lo ta 6 pa 8% tambe. Parlamento den su mayoria a expresa di no ta na fabor di regla supervision financiero den un ley di Reino, y den su mayoria a indica di kier pa gobierno sigui negocia cu Hulanda pa yega na un solucion pa asina Aruba por haya interes mas abou.

Prome Minister a splica cu e debate aki ta uno delicado, y lo mester purba pa hunto como lidernan di e pais, yega na un balans den e miho interes di pais Aruba. Por nota cu tin un division pa loke ta e tema aki, entre Parlamentarionan, den Gobierno mes, y den pueblo, pero tur cu e mesun interes den mente, cual ta bienestar di e comunidad.

“Tin hopi preocupacion diario cu pueblo kier wak Gobierno atende, aunke cu apesar di e situacion, pueblo no lo desea pa Aruba entrega mucho di loke pa añanan a lucha p’e. E Status Aparte cu awe Aruba ta goza di dje, ta un lucha hiba pa miles di hende, y awe e autonomia aki, a yuda cu como isla, compara cu otronan, Aruba a desaroya hopi lihe. Tambe despues di pandemia, Aruba ta un di e islanan cu un recuperacion economico impresionante. Esaki ta un di e motibonan mas grandi pakico hopi awe no kier pa Gobierno entrega na Hulanda e lucha y sodo di nos hendenan di antes pa logra e Status Aparte di pais Aruba. Teniendo esaki den mente, y teniendo den mente e cuadro cu Parlamento a duna, y e exigencianan di Hulanda, Prome Minister lo sigui e negosacionnan cu Hulanda pa yega na e mihor alternativa pa e pueblo di Aruba.

