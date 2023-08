KOMUNIKADO DI PRENSA 402/2023.

27 ougùstùs 2023.

Hòmber detené pa kometé akto inmoral ku menor di edat.

Departamentu di Komunikashon i Prevenshon

KUERPO POLISIAL KÒRSOU SIRBI I PROTEHÁ

Kontinuando ku un investigashon ku polis di Barber a kuminsá kuné djasabra dia 26 di

ougùstùs 2023 den oranan trempan di atardi, na unda un mama a duna di konosé ku su yu

muhé menor di edat for di un dia anterior a bai for di kas, polis a hasi un detenshon.

Den oranan di anochi di djasabra, riba indikashon di famia, polis di Barber a bai na un

kompleho di apartamento na Leliënberg i einan a bin topa e damita menor di edat den

kompania di e hòmber sospechoso M.F.B. di 34 aña di edat nase na Kòrsou.

E sospechoso a keda detené alrededor di 20.15’or pa kometé inmoralidat ku menor di edat i

a present’é dilanti di un fiskal ouksiliar, ku a ordená su enkarselamentu pendiente di mas

investigashon.

A entregá e damita na e departamentu ku ta atendé kasonan kontra moral.

Polis ke bolbe hala atenshon di komunidat, ku tenementu di relashon seksual of kometé

kualke akto inmoral ku menor di edat ta kastigabel pa lei.

Ku sierto regularidat menornan di edat, di kua gran mayoría damitanan, ta bai for di kas ku

sea intenshon pa topa hòmbernan menor di edat i/o na momentu ku nan ta riba kaya, ta

keda aserká dor di hòmbernan mayor di edat, pa tin intimidat ku nan.

Ta bon pa aksentuá, ku ni maske ta e menor mes a aseptá òf ofresé, esei no ta kita nada di

e kulpabilidat di e persona mayor di edat, di kua ta ser sperá ku e sa i por husga òf skohe

mihó.

KOMPARTI E NOTISIA AKI VIA / Share the news Facebook

WhatsApp

Telegram

More

Reddit

Tumblr

Pinterest

Pocket