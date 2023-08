Konsierto SOMOS LUZ

ku artistanan internashonal Madiel Lara i Arias Ykwii

a surpasá tur ekspektativa!

Willemstad- Djabièrnè ultimo un públiko impreshonante di mas ku 1000 persona, a disfrutá di e tremendo konsierto kristian grátis SOMOS LUZ organisá pa CIMA, AFTATONE i Iglesia House of Worship. For di den oranan trempan di atardi públiko a kuminsá aglomerá pa asina presensiá e konsierto tan sperá aki kaminda Latin Grammy Award Winning Producer, músiko i kantante Madiel Lara for di República Dominicana, huntu ku produktor, músiko i mènedjer di diferente artista internashonal Arias Ykwii for di Estados Unidos a presentá.

Nos artistanan lokal Da Blue Room, Reuben van Lierop i Nathan Senchi for di Boneiru huntu ku e banda ku a akompañá e artistanan, konsistiendo di músikonan lokal, tambe a duna un presentashon na nivel internashonal. Ademas nos muchanan di Dance Academy How to Dance i Muchanan Balente College tambe a duna un bunita presentashon di baile.

E públiko a disfrutá imensamente di e anochi aki, prinsipalmente e hóbennan a bini masalmente pa presensiá e anochi aki i sigur tabata hopi entusiasmá pa mira Madiel, Arias i tur e artistanan lokal presentá nan kansionnan popular den e género di músika urbano. Na okashon di e evento aki Nathan Senchi a duna un mensahe kòrtiku na e públiko kaminda el a enkurashá e hóbennan pa ta lus den un mundu di skuridat. Pa nan laga nan lus bria dilanti di hende di tal manera ku hende por mira nan bon obranan i glorifiká e Tata ku ta den shelu, manera Hesus a bisa den Mateo 5:14 i 16. Tambe Reuben van Lierop a guia e públiko presente den un momento tremendo di adorashon, kaminda orashon a wòrdu hasí kontra di tur forsa di skuridat ku tin riba nos pais i huntu nos a deklará ku e lus di Hesus lo bria riba nos pais i ku nos hóbennan lo ta un bon ehèmpel unda ku nan bai.

Madiel i Arias tambe a ekspresá nan gratitut pa e gran akohida ku nan a risibí di e públiko aki i a mustra apresio pa e trato eksepshonal ku nan a risibí aki na Kòrsou. Aki nos ta duna un impreshon di e tremendo anochi aki. Ta e intenshon di e organisashon pa sigui trese mas di e eventonan aki pa asina e mensahe di speransa i e lus di Hesus sigui bria riba nos pais.

Di e forma aki tambe CIMA, AFTATONE i Iglesia House of Worship ke gradisí e pueblo di Kòrsou, tur ku a hasi e anochi aki posibel i tambe prensa lokal pa a kubri i sostené e magno evento aki. Danki pa ta parti di SOMOS LUZ.

