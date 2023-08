Resultado di kampionato MCB CSB 27 i 26 ougùstùs 2023

Arnalda Margaritha ta permiti solamente 1 hit pa blankia Souax ku skore di 3 pa 0

Pichingolo AA: 3 kareda 2 hit 1 eror

Picher ganadó : Arnalda Margaritha

Mihó Bate : Moësha De Paula 2-1

Souax AA: 0 kareda 1 hit 2 eror

Picher Perdedo: Sophia Guerra Leiva

Mihó bate : Rianthe Winklaar 3-1

The Fighting Team ta Knock out Sta Rosa ku skore di 13 pa 0

The Figthing Team: 13 kareda 10 hit 1 eror

Picher ganadó : Sirlys Escobar Ortiz

Mihó Bate : Ruth-shainny Calmera 4-3

Sta Rosa Angels Vanddis AA: 0 kareda 2 hit 4 eror

Picher Perdedo: Francheska Luciano

Mihó bate : Jandely Ricardo 2-2

Souax A ta gana di Staro Angels A 6-0

Souax A: 6 kareda 5 hit 1 eror

Picher ganadó : Thalesha Siliee Alberto

Mihó Bate : Jurnailys Lourens Leonard 3-2

Sta Rosa Angels Vanddis A: 0 kareda 1 hit 3 eror

Picher Perdedo: Magenta Bernadina

Mihó bate : Aisha Leer Gijsberta 3-1

Pichingolo riba Rising Trotters 6 pa 1

Pichingolo A: 6 kareda 6 hit 2 eror

Picher ganadó : Myriany Balentien

Mihó Bate : Kishayna Muller 1-1

Rising Trotters A: 1 kareda 3 hit 5 eror

Picher Perdedo: Jaqueline Sophia

Mihó bate : Tishantelly Elisabeth 4-2

Liberty ta gana di Febix ku skore di 8 pa 3

Liberty A: 8 kareda 5 hit 1 eror

Picher ganadó : Dianara Pieternella

Mihó Bate : Thalissa Lourens 1-1

Fenix A: 3 kareda 3 hit 5 eror

Picher Perdedo: Joanna Benita

Mihó bate : Chantal Martis 1-1

Kampionato ta sigui Djamars 29 di ougùstùs na Sam Bunting Ballpark

19:30 hr Rising Trotters A v/s Liberty A

21:30 hr Souax SBT Gil’s Sport A v/s Fenix Softex A

Edward Martis

