Minister di Energia Glenbert Croes:

E refineria di Hidrogeno como parti di Green Hydrogen Valley, ta bira realidad cu e MOU entre Acciona Energia, Utilities, WEB, ELMAR y RDA

For di e portanan di Aruba su refineria, cordando e anochi cu a bay den ‘Accion Ora Cero” pa salba e refineria, salba e pilar economico aki pa Aruba, Minister di Energia, Sr. Glenbert Croes ta anuncia na henter comunidad, nos pais y nos pueblo, cu e Companianan di Gobierno, Utilities, WEB, ELMAR y RDA a firma un MOU (memorandum of understanding) cu e multinacional Acciona Energia.

E MOU aki ta pa e desaroyo di un refineria di hidrogeno. Pero tambe hunto cu un valley di hidrogeno, desaroya otro componentenan di inversion energetico, plantanan hydrokimico cu ta bay produci diferente productonan basa riba hydrogeno cu lo nifica e transformacion di Aruba su refineria.

Di un refineria tradicional, e refineria lo bira uno nobo y cu un futuro nobo. Un refineria di hidrogeno cu lo produci green hydrogen, un desaroyo cu basicamente ta e rescate di e refineria. Pa e mandatario esaki ta loke a lucha p’e for di e anochinan di Accion Ora Cero te cu awor. Añanan a pasa pero a keda cu fe. Minister Croes a señala, manera Libertador Betico Croes a yega di bisa, cu si tin 1% chens pa habri refineria mester lucha p’e.

Aruba Hydrogen Valley ta un refineria di y pa futuro, un vision nobo cu ta garantisa cu e refineria no ta cera mas. Por a mira refinerianan tradicional bin, refinerianan bay, pero awor ta bin un refineria totalmente nobo, concepto nobo y vision nobo. Un refineria di hidrogeno cu ta produci hidrogeno y tur planta hidrokimico cu ta opera basa riba hidrogeno.

Pa Aruba e ta un comienso nobo pa hunto cu energia solar, cu e parke di molina di biento, hunto cu Eagle LNG, Acciona Energia y otro desaroyonan cu ta bay bin, ta bay crea cupo di trabao pa hopi trahado. Ta bay crea trabou pa contratistanan y comerciante, e ta bay crea bonansa economico pa San Nicolas y Aruba henter y pone Aruba riba mapa internacional. Aruba lo bira un pais cu ta tuma su calidad di bida y medio ambiente na serio y calidad di futuro generacion na serio. Aruba ta cana e caminda di decarbonisacion, cumpli cu e acuerdo di Paris, pero tambe crea prosperidad economico pa Aruba su pueblo, pa nos yiunan y nos pais. Esaki ta un dia historico y increibel cu pa futuro lo sigui papia di e dia aki, ora cu e companianan di gobierno di Aruba, y di pueblo a firma un MOU cu e multinacional Acciona Energia.

Minister Croes a sigui bisa cu pronto lo mira movecionnan grandi, moderno, nobo na San Nicolas. Pronto nos lo weita nos yiunan di tera bek trahando den Aruba Hydrogen Valley. Minister Croes a gradici e liderazgo di tur compania di gobierno Utilities, WEB, ELMAR y RDA. Tambe a gradici Acciona Energia pa deposita confiansa y inversion den pais Aruba y e desaroyo cu ta bay haci den e refineria.

Un gran pabien pa pais Aruba y ta bay keda determina pa pronto pueblo di Aruba bay mira desaroyo y construccion tuma luga.

“Mi ta termina e informe aki pa pueblo di Aruba cu e palabranan cu Acciona Energia a expresa den su comunicado: “With this MOU, ACCIONA Energia and the Government of Aruba embark on a collaboration to establish a renewable hydrogen ecosystem for Aruba that aims not only to transform local industries, but to also extend the reach to the Caribbean region and beyond”.

Un era nobo ta cuminsa awe pa Aruba.

KOMPARTI E NOTISIA AKI VIA / Share the news Facebook

WhatsApp

Telegram

More

Reddit

Tumblr

Pinterest

Pocket