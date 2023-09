Notisia di polis di djaluna 04 di sèptèmber te ku djaluna 11 sèptèmber 2023 / Politieberichten van maandag 04 september tot en met maandag 11 september 2023

Notisia di polis di djaluna 04 di sèptèmber te ku djaluna 11 sèptèmber 2023

Aksidente

Riba djaluna 11 di sèptèmber un aksidente a tuma lugá riba Kaya Macario (Cai) Sint Jago. Pa motibu deskonosí, e shofùr a pèrdè kòntròl i a bai dal den un palu di lus. Despues di e impakto e outo a bai para 50 meter mas leu. E shofùr, un yònkuman menor di edat, a resultá levemente heridá i personal di ambulans a trat’é na e sitio mes. El a haña un prosèsferbal pa motibu ku e no ta disponé di un reibeweis. E kompania di elektrisidat a bini na e sitio pa drecha e daño kousá na e palu di lus. Pa e motibu aki, koriente a bai den algun bario den besindario.

Ladronisia for di outo

Riba djaluna 11 di sèptèmber a drenta keho di ladronisia for di un outo. E outo tabata stashoná na Kaya Prinses Marie i no tabata na lòk. Entre djadumingu 10 di sèptèmber i djaluna 11 di sèptèmber, deskonosínan a bai ku algun pertenensia for di e outo. Ta investigando e kaso.

Dos outo na kandela

Den oranan di mardugá riba djaluna 11 di sèptèmber, ‘meldkamer’ sentral a haña notifikashon di dos outo ku tabata na kandela den kurá di un kas situá na Kaya Hulanda. Brantwer a bin na e sitio i a paga e kandela. No tabatin herido. Probablemente a pega e outonan na kandela. Ta investigando e kaso.

Si bo a mira òf tende algu ku por yuda ku e investigashon, e ora ei bo por mèldu esaki via 715 8000 òf via di e liña di tep anónimo 9310.

Detenshon pa maltrato

Riba djadumingu 10 di sèptèmber a detené un hòmber di inisial T.d.J. di 25 aña di edat en konekshon ku maltrato. E sospechoso a maltratá un dama.

Bringamentu ta kondusí na detenshon

Den oranan di mardugá 10 di sèptèmber a detené dos hòmber na un establesimentu di hóreka situá na Hanchi Amboina. A detené un hòmber di inisial B.I.D.S. di 25 aña di edat i un hòmber di inisial A.F.R. di 34 aña di edat. Nan tabata enbolbí den un bringamentu. A detené ámbos hòmber en konekshon ku maltrato.

Ladronisia for di akomodashon turístiko

Riba djasabra 9 di sèptèmber a drenta keho di ladronisia for di un akomodashon turístiko situá na Kaya Yuma. Deskonosínan a bai ku entre otro un tas di lomba pretu, un lèptòp di marka Acer Aspire ku su kargadó, un ‘Earpods’ marka Apple i sèn kèsh. E kas tabata na lòk pero e bentana di kushina tabata habrí. Ta investigando e kaso.

Detenshon pa menasa

Den oranan trempan di mainta a detené un hòmber di inisial J.S.G.M. di 20 aña di edat en konekshon ku menasa i insulto. Durante un intermediashon, e sospechoso a insultá polis i a menasá nan ku morto. Pa e motibu aki a detené.

Detenshon pa manehá bou di influensia di alkohòl

Den oranan di mardugá riba djasabra 9 di sèptèmber, alrededor di 3.45 or, a detené un hòmber di inisial K.M.R. di 35 aña di edat pa manehá bou di influensia di alkohòl. E sospechoso tabata enbolbí den un aksidente durante kua su outo a bai resultá den mondi riba Kaya Internashonal. A hasi un tèst di supla ku e shofùr pa motibu ku e no por a para riba su pianan i tabata papia ku lenga pisá. En konekshon ku e resultado di esaki, a detené e sospechoso.

Detenshon pa violashon di Lei di Identifikashon

Riba djasabra 9 di sèptèmber, alrededor di 2.45 or di mardugá, a detené un yònkuman di inisial L.H.E.N. di 16 aña di edat pa violashon di Lei di identifikashon BES. Un patruya a spòt e sospechoso ful na pretu ku un ‘hoodie’ bistí, ta kana kantu di kaminda riba Kaya Nikiboko Sùit. Na momentu ku e sospechoso a mira un outo di polis su tras riba kaminda, el a kuminsá kore. El a para na un kas i a tira algu afó. A dun’é òrdu pa identifiká su mes ku un prueba di identifikashon. E no por a kumpli ku esaki. Seguidamente a listr’é buskando su sédula. Aki a haña un laiter di kushina. A inisiá un búskeda pa haña loke ku el a benta afó i ta trata di un ‘balaklava’ koló pretu. Pa e motibu aki a detené.

Aksidente

Den oranan di atardi riba djabièrnè 8 di sèptèmber un aksidente entre un pikòp i un outo a tuma lugá riba Kaya Gramèl. Ambulans a transportá shofùr di e pikòp pa hòspital pa tratamentu médiko. A hasi un tèst di supla ku shofùr di e outo i a resultá ku e no tabata bou di influensia di alkohòl. Ambos shofùr tabatin nan dokumentunan na òrdu. A sera e kaya un ratu pa CRS por a hasi nan trabou trankil. Despues a habri kaya bèk.

Detenshon pa menasa ku morto ta kondusí na entrada hudisial

Riba djaweps 7 di sèptèmber, alrededor di 3 or di atardi, a detené un hòmber di inisial R.R.R.M. di 29 aña di edat en konekshon ku un kaso di menasa ku morto i pa destrukshon. E sospechoso a menasá dos persona ku morto i a destruí un vehíkulo. Relashoná ku e kaso aki, a tene un entrada hudisial na un kas situá den Antriol. Durante e entrada hudisial no a topa ku arma. A konfiská sèn kèsh, algun saku ku supstansianan paresido na narkótiko, un telefòn i un outo. E sospechoso tabata resistí fuertemente durante su detenshon.

Aksidente

Alrededor di 3 or di mardugá riba djaweps 7 di sèptèmber, ‘meldkamer’ sentral a haña notifikashon tokante un aksidente riba Kaya Nikita. Na yegada di e patruya a topa ku un outo bandoná mei mei di kaminda. Despues di un investigashon mas aleu a resultá ku e vehíkulo a dal den un muraya di betòn kantu di kaminda. Pa motibu di e impakto, e no por a sigui kore. Despues e shofùr a bandoná e sitio i laga e outo atras. A tou e vehíkulo i bai kuné for di e sitio.

Detenshon pa manehá bou di influensia

Den oranan di mardugá riba djaweps 7 di sèptèmber a detené un dama di inisial T.J.L. di 29 aña di edat pa manehá bou di influensia di alkohòl. E sospechoso tabata enbolbí den un aksidente riba Kaya J.N.E. Craane. Aki el a dal den dos otro vehíkulo ku tabata stashoná. Na yegada di e patruya a konstatá ku e dama tabatin wowo kòrá i tabata papia ku lenga pisá. Pa e motibu aki a hasi un tèst di supla kuné. En konekshon ku e resultado, a detené e sospechoso i a konfiská su reibeweis. Despues di un kòntròl mas aleu e no por a mustra dokumentunan di seguro bálido tampoko. Pa esaki el a haña un prosèsferbal.

Alrededor di 1 or di mardugá riba djárason 6 di sèptèmber a detené un hòmber di inisial G.J.P. di 48 aña pa manehá bou di influensia di alkohòl. Un patruya a spòt e shofùr na momentu ku e tabata kore zeilu riba Kaya Neerlandia ku su skuter. A dun’é òrdu pa para pa un kòntròl i a konstatá ku e tabata papia ku lenga pisá i tabatin wowo kòrá. Pa e motibu aki a hasi un tèst di supla kuné i en konekshon ku e resultado di esaki a detené e sospechoso. A konfiská su skuter i su reibeweis.

A bai ku pikòp warda di polis

Alrededor di 1 or di mardugá riba djamars 5 di sèptèmber un patruya a para un pikòp pa kòntròl riba Kaya Nikiboko Sùit. A spòt e vehíkulo sin plachi di number bálido na su bùmper dilanti. E shofùr no por a mustra dokumentonan di seguro bálido i despues di un kòntròl mas aleu a resultá ku el a haña un prosèsferbal algun dia anterior pa manehá sin seguro bálido. Pa e motibu aki a bai ku e vehíkulo warda di polis. E shofùr a haña prosèsferbal pa manehá sin plachi di number bálido i sin seguro.

Aksidente entre skuter i outo

Riba djamars 5 di sèptèmber, alrededor di 9 or di anochi, un aksidente entre un outo i un skuter a tuma lugá riba Bulevar EEG. E outo tabata kantu di kaminda i a subi kaya nèt na momentu ku un skuter tabata aserkando ku konsekuensia ku e skuter a bai dal den e outo. Ambulans a transportá shofùr di e skuter pa hòspital pa tratamentu médiko. Shofùr di e outo no por a mustra un reibeweis bálido i a haña un prosèsferbal.

Den oranan di mainta riba djaluna 4 di sèptèmber un aksidente a tuma lugá riba Bulevar EEG. Na yegada di e patruya a konstatá ku un skuter a dal tras di un outo. Shofùr di e outo a deklará ku e tabata kore direkshon sùit riba e kaya menshoná i a wanta brek na momentu ku e outo su dilanti kier a lora na man robes. Na e momentu ei e skuter a kore dal su tras. Pa e motibu aki shofùr di e skuter a resultá heridá. Ambulans a transport’é pa hòspital pa tratamentu médiko.

Ladronisia di bandera

Riba djamars 5 di sèptèmber a drenta keho di ladronisia di un bandera ku tabata pegá na un palu di lus na Kaya Internashonal. Ta trata di un bandera di Rusia. Riba djaluna 4 di sèptèmber, deskonosínan a bai ku e bandera. Ta investigando e kaso.

Aksidente entre skuter i kabritu

Alrededor di 6 or di atardi riba djaluna 4 di sèptèmber, un aksidente entre un skuter i un kabritu a tuma lugá riba Kaya Flor De Cuba. Pa e motibu aki e shofùr a resultá heridá. Ambulans a transport’é pa hòspital pa tratamentu médiko. E kabritu, ku no tabata marká na su orea, a fayesé.

Aksidente entre dos vehíkulo

Riba djaluna 4 di sèptèmber, alrededor di 11.50 or di mainta, un aksidente entre un djip i un outo a tuma lugá riba Kaya Internashonal. Pa motibu deskonosí e vehíkulonan a dal den otro. Ambulans a transportá shofùr di e outo pa hòspital pa tratamentu médiko.

Bo a mira algu sospechoso? Yama 717 8000 òf e liña di tep anónimo 9310.

Politieberichten van maandag 04 september tot en met maandag 11 september 2023

Aanrijding

Op maandag 11 september vond een eenzijdige aanrijding plaats op de Kaya Macario (Cai) Sint Jago. Om nog onbekende oorzaak verloor de bestuurder van een auto de macht over het stuur en reed een lantaarnpaal omver waarna de auto 50 meter verder tot stilstand kwam. De bestuurder, een minderjarige jongen, raakte licht gewond en werd ter plekke door het ambulance personeel behandeld. Hij kreeg een proces-verbaal omdat hij niet over een rijbewijs beschikte. Het elektriciteitsbedrijf kwam ter plekke om de schade verricht aan de lantaarnpaal te herstellen. Als gevolg hiervan viel de stroom in enkele wijken in de omgeving uit.

Diefstal vanuit auto

Op maandag 11 september werd aangifte gedaan van diefstal vanuit een auto. De auto stond op de Kaya Prinses Marie geparkeerd en was niet op slot.Tussen zondag 10 september en maandag 11 september hebben onbekenden enkele goederen vanuit de auto gehaald. De zaak wordt onderzocht.

Twee auto’s in brand

In de nachtelijke uren op maandag 11 september kreeg de centrale meldkamer melding over twee auto’s die in brand stonden op het erf van een woning aan de Kaya Hulanda.

De brandweer kwam ter plekke en bluste de brand. Er raakte niemand gewond. De auto’s zijn vermoedelijk in brand gestoken. Onderzoek in de zaak loopt.

Heeft u iets gezien of gehoord, wat het onderzoek verder zou kunnen helpen? U kunt dit melden via 715 8000 of anoniem via de anonieme tip lijn, 9310.

Aanhouding mishandeling

Op zondag 10 september werd een 25-jarige man met initialen T.d.J. aangehouden wegens mishandeling. De verdachte had een vrouw mishandeld.

Vechtpartij leidt tot aanhoudingen

In de nachtelijke uren op zondag 10 september werden twee mannen aangehouden bij een uitgaansgelegenheid aan de Hanchi Amboina. Een 25-jarige man met initialen B.I.D.S. en een 34-jarige man met initialen A.F.R., waren betrokken bij een vechtpartij. Beide mannen werden aangehouden wegens mishandeling.

Diefstal vanuit toeristische accommodatie

Op zaterdag 9 september werd aangifte gedaan van diefstal vanuit een toeristische accommodatie aan de Kaya Yuma. Onbekenden hebben onder andere een zwarte rugzak, een laptop van het merk Acer Aspire met oplader, Apple earpods en contant geld. De woning was op slot maar de keukenraam was open. De zaak wordt onderzocht.

Aanhouding bedreiging

In de vroege ochtenduren werd een 20-jarige man met initialen J.S.G.M. aangehouden wegens bedreiging en belediging. Tijdens een bemiddeling uitte de verdachte zich beledigend tegen de politie en bedreigde ze met de dood. Hierop werd hij aangehouden.

Aanhouding rijden onder invloed van alcohol

In de nachtelijke uren, rond 03:45 uur op zaterdag 9 september werd een 35-jarige man met initialen K.M.R. aangehouden voor het rijden onder invloed van alcohol. De verdachte was betrokken bij een eenzijdige aanrijding op de Kaya Internashonal waarbij de auto in de bosjes was beland. Doordat de bestuurder onder andere onvast ter been was en met dubbele tong sprak, werd een blaastest bij hem afgenomen. Naar aanleiding van het resultaat hiervan werd hij aangehouden.

Aanhouding overtreding Identificatieplicht

Op zaterdag 9 september rond 02:45 uur werd een 16-jarige jongeman met initialen L.H.E.N. aangehouden voor het overtreden van de Wet Identificatieplicht BES. De verdachte werd op de Kaya Nikiboko Zuid door een patrouille gesignaleerd toen hij helemaal in het zwart met een hoodie op, langs de kant van de weg liep. Op het moment dat de verdachte zag dat een politieauto achter hem op de weg reed, begon hij te rennen. Hij stopte bij een woning waar hij iets weggooide. Hij werd gevorderd om een identiteitsbewijs te tonen. Hieraan kon hij niet voldoen. Vervolgens werd hij gefouilleerd op zoek naar zij identiteitskaart. Hierbij werd een keuken aansteker gevonden. Er werd gezocht naar wat hij weggooide en dit bleek een zwarte ‘balaclava’ te zijn. Hierop werd hij aangehouden.

Aanrijding

In de middaguren op vrijdag 8 september vond een aanrijding tussen een pick-up en een auto plaats op de Kaya Gramel. De bestuurder van de pick-up werd met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht voor medische behandeling. Bij de bestuurder van de auto werd een blaastest afgenomen van waaruit bleek dat de bestuurder niet had gedronken. Bij beide bestuurders waren de documenten in orde. De weg werd kort afgesloten zodat CRS hun werkzaamheden rustig konden uitvoeren. Hierna werd de weg weer vrijgemaakt.

Aanhouding bedreiging met de dood leidt tot huiszoeking

Rond 15:00 uur op donderdag 7 september, werd een 29-jarige man met initialen R.R.R.M. aangehouden wegens bedreiging met de dood en vernieling. De verdachte had twee personen met de dood bedreigd en had een auto vernield. In verband met deze zaak, vond er een huiszoeking plaats in een woning gelegen in de wijk Antriol. Tijdens de huiszoeking werd geen wapen aangetroffen. Er werd contant geld, een aantal zakjes met vermoedelijk verdovende middelen, een telefoon en een auto in beslag genomen. De verdachte verzette zich hevig tijdens de aanhouding.

Aanrijding

Op donderdag 7 september, rond 03:00 uur, kreeg de centrale meldkamer melding van een aanrijding op de Kaya Nikita. Bij aankomst van de patrouille werd een verlaten auto midden op de weg aangetroffen. Na enig onderzoek bleek dat de voertuig tegen een betonnen muur was gereden. Door de klap kon de auto niet verder rijden. Hierna had de bestuurder de auto achtergelaten. De auto werd weggesleept.

Aanhoudingen rijden onder invloed

In de nachtelijke uren op donderdag 7 september werd een 29-jarige vrouw met initialen T.J.L. aangehouden wegens het rijden onder invloed van alcohol. De verdachte was betrokken bij een aanrijding op de Kaya J.N.E Craane. Zij reed twee geparkeerde auto’s aan. Bij aankomst van de patrouille kon waargenomen worden dat ze bloeddoorlopen ogen had en met dubbele tong sprak. Hierdoor werd een blaastest afgenomen. Naar aanleiding van het resultaat hiervan werd de verdachte aangehouden en haar rijbewijs werd ingevorderd. Bij nadere controle kon ze ook geen geldige verzekering tonen. Hiervoor kreeg ze een proces-verbaal.

Rond 01:00 uur op woensdag 6 september, werd een 48-jarige man met initialen G.J.P. aangehouden wegens het rijden onder invloed van alcohol. De bestuurder reed slingerend op de Kaya Neerlandia en werd door een patrouille gespot. Hij werd gevorderd om voor een controle te stoppen. Er kon waargenomen worden dat hij met dubbele tong sprak en bloeddoorlopen ogen had. Hierdoor werd een blaastest afgenomen en naar aanleiding van het resultaat hiervan werd de verdachte aangehouden. Zijn scooter werd in beslag genomen en zijn rijbewijs werd ingevorderd.

Pick-up naar het politiebureau gebracht

Op dinsdag 5 september, rond 01:00 uur, werd een pick-up door een patrouille gestopt voor een controle op de Kaya Nikiboko Zuid. Het voertuig werd zonder geldige kentekenplaat aan de voor bumper gespot. De bestuurden kon geen geldige verzekeringsdocumenten tonen en na enig onderzoek bleek dat hij een aantal dagen hiervoor al een keer een bekeuring had gekregen voor het rijden zonder een geldige verzekering. Hierdoor werd het voertuig naar het politiebureau gebracht. De bestuurder kreeg een proces-verbaal voor het rijden zonder een geldige kentekenplaat en zonder verzekering.

Aanrijding tussen scooter en auto

Omstreeks 21:00 uur op dinsdag 5 september, vond een aanrijding tussen een scooter en een auto plaats op de Bulevar EEG. De auto stond aan de kant van de weg en ging de weg op net op het moment dat een scooter aankwam met het gevolg dat de scooter tegen de auto reed. De bestuurder van de scooter werd door de ambulance naar het ziekenhuis gebracht voor medische behandeling. De bestuurder van de auto kon geen geldig rijbewijs tonen en kreeg hiervoor een proces-verbaal.

In de ochtenduren op maandag 4 september vond een aanrijding plaats op de Bulevar EEG. Bij aankomst van de patrouille bleek dat een scooter achterop een auto aanreed. De bestuurder van de auto verklaarde dat ze richting het zuiden reed en moest remmen omdat de auto die ervoor reed, linksaf wilde slaan. Op dat moment botste de scooter achterop. Hierdoor raakte de bestuurder van de scooter gewond. Hij werd met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht voor medische behandeling.

Diefstal vlag

Op dinsdag 5 september werd aangifte gedaan van diefstal van een vlag die aan een lantaarnpaal hing aan de Kaya Internashonal. Het betreft een Russische vlag. Onbekenden hebben de vlag op maandag 4 september meegenomen.

Aanrijding tussen scooter en geit

Rond 18:00 uur op maandag 4 september vond een aanrijding tussen een scooter en een geit plaats op de Kaya Flor De Cuba. Hierdoor raakte de bestuurder gewond. Hij werd met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht voor medische behandeling. De geit die geen oormerk had, overleed.

Aanrijding tussen twee voertuigen

Op maandag 4 september, rond 11:50 uur, vond een aanrijding tussen een jeep en een auto plaats op de Kaya International. Om nog onbekende reden reed de auto’s tegen elkaar. De bestuurder van de auto werd met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht voor medische behandeling.

Heeft u iets verdachts gezien? Bel 911 of 717 8000 of de anonieme tip lijn 9310.

KOMPARTI E NOTISIA AKI VIA / Share the news Facebook

WhatsApp

Telegram

More

Reddit

Tumblr

Pinterest

Pocket