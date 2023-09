Deporte nobo i partisipante nobo na kompetensianan eskolar di Indebon

09/22/2023

E aña akí pa promé biaha alumnonan di enseñansa avansá tambe ta partisipá na e kompetensianan.

E organisashon di deporte Indebon a amplia e deportenan ku ta forma parti di su kompetensianan eskolar ku aquathlon i basketbòl 3×3. E aña akí pa promé biaha alumnonan di enseñansa avansá tambe ta partisipá na e kompetensianan. Mucha muhé di enseñansa avansá ta partisipá na futbòl di Cruyff Court i mucha hòmber di e tipo di enseñansa akí ta partisipá na basketbòl 3×3. E alumnonan di skol básiko ta partisipá na kompetensia di trèfbal, futbòl pa mucha muhé, atletismo, dam, ahedres, vòlibòl pa mucha hòmber, basketbòl 3×3 i aquathlon. E kompetensianan eskolar ta kuminsá riba djaluna 25 di sèptèmber 2023.

Alumnonan ku ke forma un tim pa partisipá, por mèldu nan mes serka e dosente di ehersisio físiko. Na skol e deportistanan hóben ta tende na unda e kompetensianan ta tuma lugá tramèrdia. E ganadónan lokal di e deportenan apart ta kompetí pa nos isla durante e kompetensianan interinsular na Boneiru den luna di febrüari 2023. E ora ei nan ta kompetí kontra e ganadónan di e skolnan di Aruba i Kòrsou.

Na aña 2022 mas òf ménos 300 alumno a partisipá na e kompetensianan eskolar na Boneiru. Espektativa ta ku e kantidat di partisipante ta mas haltu, awor ku alumnonan di enseñansa avansá tambe ta partisipá.

E promé kompetensia eskolar a tuma lugá na aña 1993. Den kuminsamentu tabata trata di futbòl, basketbòl i vòlibòl. Despues a amplia e kompetensia ku e deportenan atletismo, sòftbòl, landamentu, pinpòn i trèfbal. For di aña 2016 no tabatin kompetensia interinsular.

Partispantenan na weganan eskolar den pasado. Djaluna 25 di sèptèmber weganan eskolar ta kuminsá na Boneiru. Portrèt: Indebon

Nieuwe sporten en nieuwe deelnemers aan schoolwedstrijden Indebon

22 sep 2023

Dit jaar doen voor het eerst ook leerlingen van het voortgezet onderwijs mee aan de wedstrijden.

Sportorganisatie Indebon heeft de onderdelen van schoolwedstrijden uitgebreid met aquathlon en basketbal 3×3. Dit jaar doen voor het eerst ook leerlingen van het voortgezet onderwijs mee aan de wedstrijden. Meisjes uit het voortgezet onderwijs doen mee aan Cruyff Court voetbal, de jongens van dit type onderwijs doen mee met basketbal 3×3. Leerlingen van de basisschool doen mee aan de wedstrijden trefbal, voetbal voor meisjes, atletiek, dammen, schaken, volleybal voor jongens, basketbal 3×3 en aquathlon. De schoolwedstrijden beginnen op maandag 25 september 2023.

Leerlingen die een team willen vormen om mee te doen, kunnen zich aanmelden bij de gymdocent. Op school horen de jonge sporters waar de wedstrijden in de middag worden gehouden. De lokale winnaars van de afzonderlijke sporten komen uit voor het eiland tijdens de intereilandelijke wedstrijden op Bonaire in februari 2024. Ze nemen het dan op tegen de winnaars van scholen op Aruba en Curaçao.

In 2022 hebben ongeveer 300 leerlingen aan de schoolwedstrijden op Bonaire meegedaan. De verwachting is dat het aantal deelnemers hoger ligt nu leerlingen uit het voortgezet onderwijs ook meedoen.

De eerste schoolcompetitie is in 1993 gehouden. In het begin waren de onderdelen voetbal, basketbal en volleybal. Daarna is de competitie uitgebreid met de onderdelen atletiek, softbal, zwemmen, tafeltennis en trefbal. Sinds 2016 zijn de intereilandelijke schoolwedstrijden niet gehouden.

Deelnemers aan de schoolwedstrijden in het verleden. Op maandag 25 september 2023 beginnen de schoolwedstrijden op Bonaire. FOTO : Indebon

