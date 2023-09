‘A Breath-Taking Adventure with trash’ un sine impreshonante

Djaweps 14 di Sèptèmber 2023, Selikor NV tabata un di e patrosinadonan huntu ku Plataforma di Negoshi Duradero [Business Platform for Sustainability (BPS)] i Curaçao Cleanup ku a organisá un anochi di sine grátis, kaminda tur hende por a asistí.

E historia ta basá riba un trayekto ku e produktor, Stephen Nwaloziri, a hiba for di Wèst Afrika pa Zùit Amérika, Europa i Ost Afrika pa finalmente produsí pelíkula “A Breath-Taking Adventure With Trash”. Stephen Nwaloziri a biaha na 3 diferente kontinente, miéntras e tabata lucha pa adaptá i siña solushon nan duradero pa maneho di shushi na diferente pais.

Despues di e sine a sigui un foro di diferente organisashon ku ta hasi resiklahe aki na Kòrsou. Durante e foro tabatin diferente presentashon. Dianne van Esser, ku a representá Fuse Caribbean, a splika kon e proyekto pa kolekta plèstik a inisiá pa despues traha material di konstrukshon dor di dje. Di parti Green Phenix, Tijmen de Vries a duna un presentashon kon nan tambe ta resiklá plèstik i traha diferente otro produktonan duradero.

Curaçao Clean up, representá pa Sharo Bikker, a elaborá riba e aktividat pa loke ta trata akshon di limpiesa di mas grandi na Kòrsou. Sra Bikker a referí na World Cleanup Day, ku tur aña di nobo ta keda organisá durante luna di sèptèmber ku ta e luna internashonal di limpiesa.

Pa konkluí e anochi, John Amarica komo profeshonal den maneho di resikláhe na Selikor NV, a duna un presentashon tokante e proyekto ‘Transforming Waste to Value’. Un proyekto ku ta keda finansiá pa EU den su programa di RESEMBID.

Entretantu a inisiá un di e proyektonan di RESEMBID pa hasi investigashon riba orígen, tipo i kantidat di shushi ku nos ta produsí na Kòrsou. Esaki ta enserá ku ta bai saka muestra di shushi for di diferente vehíkulo ku ta drenta lèntfel. Na man ta bai surti e shushi den 23 diferente frakshon manera entre otro papel, karton, glas, plèstik, metal i shushi orgániko. Ku e resultado di e investigashon por determiná den ki forma ta bai duna kontenido na un maneho di shushi duradero den futuro.

Na final di e foro tabatin oportunidat pa hasi pregunta na e panalistanan. Loke mas a bin dilanti tabata e importansia pa bini ku mas programa di konsientisashon kon por redusí e kantidat di shushi ku komunidat ta produsí i kon ta separá shushi ku e fin di resiklahe. Otro punto ku tambe a bini dilanti ta pa stimulá empresarionan pa kuminsá negoshinan di resiklahe pa saka e balor ku shushi tin.

Den futuro komunidat por spera mas di e tipo di proyekto i enkuentro nan akí. ta e intenshon pa organisashonnan ku ta aktivo riba tereno di maneho di shushi i resiklahe ta bini huntu i duna tayernan informativo na públiko. Tur esaki ta komo parti di e proyekto di RESEMBID.

KOMPARTI E NOTISIA AKI VIA / Share the news Facebook

WhatsApp

Telegram

More

Reddit

Tumblr

Pinterest

Pocket