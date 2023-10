INVESTIGASHON DI INSPEKSHON TOKANTE DURASHON DI KASO PENAL

WILLEMSTAD – Konseho pa Mantenshon di Lei (di awor padilanti: RvR) a realisá un investigashon riba diligensia den atendementu di investigashon penal.

Tin vários disposishon den e leinan di Pais ku ta indiká ku kaso penal mester keda atendé i finalisá denter di un plaso rasonabel. Segun Konstitushon di Pais Kòrsou, un persona ku wòrdu privá di su libertat mester wòrdu enhuisiá denter di un plaso rasonabel (artíkulo 17, insiso tres, di Konstitushon di Pais Kòrsou). Kódigo di Prosedimentu Penal di Kòrsou (WvSv) ta fiha diferente plaso ku Ministerio Públiko (OM) mester kumpli kuné estriktamente den kuadro di privashon di libertat, i lei ta obligá e organisashonnan en kuestion di fiha maneho pa por kumpli ku e eksigensianan ei. Ademas un maneho asina lo yuda fomentá transparensia di e organisashonnan enkargá ku investigashon i kontribuí na siguridat hurídiko di tantu e outornan komo e víktima.

Ministerio Públiko (OM), Kuerpo Polisial Kòrsou (KPC), Landsrecherche Curaçao (LrC) i Recherche Samenwerkingsteam (RST) no tin maneho ku ta fiha plaso pa durashon di nan kasonan penal.

Aunke no tin maneho, diferente grupo di guia a wòrdu lantá den kadena hudisial pa duna guia na e investigashonnan penal, tantu na nivel stratégiko komo na nivel táktiko i operashonal. E gruponan akí ta priorisá i monitoriá e kasonan penal. E echo ku e organisashonnan enkargá ku investigashon a lanta diferente plataforma di konsulta, entre otro pa duna guia riba tereno di durashon di e kasonan penal, ta algu ku RvR ta konsiderá positivo.

E investigashon a mustra ku e organisashonnan (OM, RST, LrC i KPC) ta enfrentando reto pa loke ta kapasidat di personal. Apesar di esei, KPC, OM i RST ta bou di impreshon ku e investigahshonnan penal ku nan ta kondusí no ta tarda irasonablemente pa wòrdu finalisá. Na LrC sí, aparentemente, falta di kapasidat di personal sa afektá e rapides ku kual ta atendé e kasonan penal. Den práktika, ta manehá e falta di personal pa finalisá e investigashonnan na tempu. KPC por ehèmpel, ta risibí sosten di RST i di Koninklijke Marechaussee (KMar) den investigashon di kaso penal.

No opstante, RvR ta di opinion ku kada organisashon enkargá ku investigashon mester disponé di su propio kapasidat di personal, di akuerdo ku loke tin fihá den su plan di strukturashon.

KPC i LrC ta enfrentá falta di ekipo moderno di investigashon. Falta di ekipo por pone ku un investigashon ta sufri mas retraso di loke ta nesesario. Den práktika, e riesgo ei ta wòrdu redusí ya ku e organisashonnan ta risibí sosten, entre otro di RST i KMar, ku sí ta disponé di e ekiponan nesesario. RvR ta di opinion ku mester pèrkurá ekipo adekuá, na un manera struktural, pa e organisashonnan enkargá ku investigashon.

No tabatin manera pa konfirmá ku e organisashonnan enkargá ku investigashon no ta tarda irasonablemente pa kaba di atendé nan kasonan penal. Esei ta debí ku e organisashonnan no ta tene registro di e fecha ku e kasonan penal ta drenta i sali serka nan. RvR ta di opinion ku ta bon pa e organisashonnan tene registro di entrada i salida di nan kasonan penal. RvR ta mira e falta di dato enkuanto durashon di kaso penal den kadena hudisial komo un defisiensia.

INSPECTIE-ONDERZOEK DOORLOOPTIJD VAN STRAFZAKEN

WILLEMSTAD – De Raad voor de Rechtshandhaving (hierna: de Raad) heeft een onderzoek gedaan naar de voortvarendheid in de afhandeling van opsporingsonderzoeken.

De nationale wetgeving bevat verschillende bepalingen die aangeven dat strafzaken binnen een redelijke termijn moeten worden afgerond. De Staatsregeling van Curaçao bepaalt dat de berechting van degene die van zijn vrijheid is ontnomen binnen een redelijke termijn moet plaatsvinden (artikel 17, derde lid, van de Staatsregeling van Curaçao). Het Wetboek van Strafvordering Curaçao (WvSv) bevat verschillende termijnen die het Openbaar Ministerie (OM) in het kader van vrijheidsontneming strikt moet hanteren. De vereiste in de wetgeving noopt de organisaties tot stellen van een beleid om uitvoering daaraan te geven. Voorts bevordert het hanteren van een beleid de transparantie van de opsporingsorganisaties en de rechtszekerheid voor de daders en slachtoffers.

Het OM, het Korps Politie Curaçao (KPC), de Landsrecherche Curaçao (LrC) en het Recherche Samenwerkingsteam (RST) hebben geen beleid met vastgestelde termijnen waarin de doorlooptijd van strafzaken zijn opgenomen.

Ondanks dat er geen beleid is zijn er binnen de Justitiële keten verschillende stuurgroepen in het leven geroepen om opsporingsonderzoeken te sturen. Er wordt gestuurd zowel op strategisch als op tactisch en op operationeel niveau. Strafzaken worden in de stuurgroepen geprioriteerd en gemonitord. De Raad acht het positief dat de opsporingsinstanties verschillende overlegstructuren in het leven hebben geroepen om, onder meer, op de doorlooptijd van de strafzaken te sturen.

Uit het onderzoek blijkt dat personele capaciteit een uitdaging is voor de opsporingsinstanties (OM, RST, LrC en KPC). Desondanks bestaat het beeld dat het KPC, het OM en het RST niet onredelijk lang duren om een strafrechtelijk onderzoek af te ronden. Bij de LrC bestaat wel het beeld dat het gebrek aan personele capaciteit een negatief invloed heeft op de afronding van de strafzaken binnen een afzienbare tijd. In de praktijk wordt op het gebrek van personeel gemanaged. Het KPC bijvoorbeeld, krijgt ondersteuning van het RST en de Koninklijke Marechaussee (KMar) om onderzoeken van strafrechtelijke zaken uit te voeren.

Toch is de Raad van oordeel dat de opsporingsinstanties moeten beschikken over eigen personele capaciteit conform hun inrichtingsplannen.

Het KPC en de LrC kampen met een gebrek aan moderne opsporingsmiddelen. Het gebrek aan deze middelen kan ervoor zorgen dat onderzoeken meer dan nodig vertraging oplopen. In de praktijk wordt dit risico gemitigeerd, omdat de opsporingsinstanties hierin onder meer ondersteuning krijgen van het RST en de KMar die wel over deze opsporingsmiddelen beschikken. De Raad is van oordeel dat structureel voorzien moet worden in adequate middelen voor de opsporingsinstanties.

Of de opsporingsorganisaties niet onredelijk lang duren om een strafzaak af te ronden kon niet worden bevestigd, omdat de opsporingsorganisaties geen registraties bijhouden van de datum van instroom en uitstroom van strafzaken. De Raad is van oordeel dat de opsporingsinstanties er goed aan doen registraties bij te houden van de in- en uitstroom van strafzaken. De Raad acht het gebrek aan data over de doorlooptijd van strafzaken binnen de justitiële keten een gemis.

KOMPARTI E NOTISIA AKI VIA / Share the news Facebook

WhatsApp

Telegram

More

Reddit

Tumblr

Pinterest

Pocket